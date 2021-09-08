https://tr.sputniknews.com/20210908/sarikaya-chpli-isim-kilicdaroglu-ile-aksener-arasinda-sorun-yok-birlikte-yemek-yediler-dedi-1048713507.html

Sarıkaya: CHP'li isim, 'Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sorun yok, birlikte yemek yediler' dedi

Sarıkaya: CHP'li isim, 'Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sorun yok, birlikte yemek yediler' dedi

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin etkin bir isminin kendisini aradığını ve "Kemal Bey ile Meral Hanım arasında en küçük sorun yok. Öyle olsa Pazar... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T09:55+0300

2021-09-08T09:55+0300

2021-09-08T09:55+0300

politika

chp

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

yemek

iyi parti

millet ittifakı

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Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'İki liderin 'pazar' yemeği' başlıklı yazısında parlamenter demokratik sistem üzerinde söylem ittifakı geliştiren CHP ve İYİ Parti'nin arasında bir süredir adaylık konusunun girdiğini ileri sürdü.Bunun partilerin kurmay ekipleri arasında bir çekişmeye yol açtığının görüldüğünü dile getiren Sarıkaya, "Adımı lütfen yazma' dediği için burada yer veremeyeceğim CHP’nin etkin ismi dün aradı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın, dün bu sütunda yer alan sözlerini anımsattı" ifadesini kullandı. Sarıkaya, şunları kaydetti:"CHP lideri Kılıçdaroğlu için 'Tekil konuşuyor, bize sormadan vaatlerde bulunuyor…' açıklamasına dikkat çekti.Bu aşamada önemli bir bilgi verdi: 'Şu kadarını bilmeni isterim, Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) ile Meral Hanım (Akşener) arasında en küçük sorun yok. Öyle olsa Pazar günü birlikte yemek yerler miydi? Saatler boyu neşeli bir havada sohbet edip yemek yediler… Hiçbir konuda görüş ayrılıkları yok…'Liderler arasındaki güvene dayalı işbirliğinin sürdüğünün de altını çizdi. CHP’nin kurumsal kimliği ile geleceğe yönelik açıklamalarının olmasının normal karşılanması gerektiğini belirtip ekledi: Kemal Beyin açıkladığı CHP vaatleri. İttifakın seçim beyannamesi yok ki ona bağlı kalalım…"'Gelecekte atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundular'Bunun üzerine İYİ Parti kurmaylarını aradığını söyleyen Sarıkaya, şöyle devam etti:"Bazıları cumartesi günü Sırbistan’da Filenin Sultanları maçını izleyip döndüklerini ve pazar günü Akşener’in İstanbul’da kaldığını belirtti. Akşener ile İstanbul’da kalanlardan biri ise CHP lideri ile brunchı doğruladı.O da oldukça samimi bir havada uzun süren bir yemek gerçekleştiğini bildirdi. Şu cümlesi önemliydi: 'Aralarında en ufak bir sorun yok. Hedef konusunda en küçük ayrılık da söz konusu değil. İleriye dönük konuştular ve gelecekte atılacak adımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular…'Hatta, 'ittifakın diğer bileşenlerinden daha ileri düzeyde bir uzlaşının' söz konusu olduğunun da altını çizdi."

https://tr.sputniknews.com/20210907/iyi-partili-pacaci-kemal-bey-son-donemde-surekli-tekil-konusuyor-1048678926.html

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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, yemek, iyi parti, millet ittifakı