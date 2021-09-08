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Sedat Peker: İroni için yazdığımı anlayacak zekası olmayanları İlber Ortaylı’ya havale ediyorum
18:58 08.09.2021 (güncellendi: 19:05 08.09.2021)
© Fotoğraf : YouTubeSedat Peker
© Fotoğraf : YouTube
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker, "Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim" dedi. Peker, bu tweetlerini 'ironi' amaçlı yazdığını da belirterek, "İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi İlber Ortaylı’ya havale ediyorum" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Peker, "Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim" diye yazdı.
Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim.— Sedat Peker (@sedat_peker) September 8, 2021
DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER
Peker bir sonraki paylaşımında da, "Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan’la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam" ifadelerine yer verdi.
Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan’la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam !— Sedat Peker (@sedat_peker) September 8, 2021
DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER