https://tr.sputniknews.com/20210908/sedat-peker-dis-politikaya-katki-saglamak-icin-suriyeye-gidiyorum-oradan-ermenistana-gececegim-1048737618.html

Sedat Peker: İroni için yazdığımı anlayacak zekası olmayanları İlber Ortaylı’ya havale ediyorum

Sedat Peker: İroni için yazdığımı anlayacak zekası olmayanları İlber Ortaylı’ya havale ediyorum

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker, "Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Yunanistan ve Ermenistan’a... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T18:58+0300

2021-09-08T18:58+0300

2021-09-08T19:05+0300

türkiye

suriye

ermenistan

yunanistan

sedat peker

twitter

paylaşım

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Peker, "Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim" diye yazdı.Peker bir sonraki paylaşımında da, "Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan’la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam" ifadelerine yer verdi.

türkiye

suriye

ermenistan

yunanistan

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suriye, ermenistan, yunanistan, sedat peker, twitter , paylaşım