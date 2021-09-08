https://tr.sputniknews.com/20210908/selvi-ak-partinin-rakibi-ne-chp-ne-de-iyi-parti-1048712518.html
Selvi: AK Parti’nin rakibi ne CHP ne de İYİ Parti
Selvi: AK Parti’nin rakibi ne CHP ne de İYİ Parti
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomiye dair yapılan bazı anketlerin sonuçlarını paylaştı. Selvi, hayat pahalılığına dikkat çekerek "AK Parti’nin rakibi ne... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T09:36+0300
2021-09-08T09:36+0300
2021-09-08T09:36+0300
politika
ak parti
chp
anket
abdulkadir selvi
ekonomi
konsensus araştırma ve danışmanlık
iyi parti
optimar
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Anketlerin ışığında ekonomi partisi' başlığıyla yayımlanan yazısında Konsensus ve Optimar araştırma şirketlerinin ağustos ayı anketlerini incelediğini belirterek "Birbirinden farklı sonuçlar var. Ama ortak bir şey ortaya çıkıyor. Millet seçim değil, geçim derdinde" dedi.Hem Konsensus'un hem Optimar'ın anketinden ekonomiyle ilgili verileri aktaran Selvi, şunları kaydetti:"Konsensus’un anketinde yüzde 40.2’yle işsizlik birinci sırada çıkarken onu yüzde 35.8’le hayat pahalılığı takip ediyor. Optimar’ın anketinde ise yüzde 40.9’la ekonomi ilk sırada gelirken üçüncü sırada yer alan işsizliğin oranı 12.5 çıkıyor. İşte size ekonomi partisi.'Katılımcılar muhalefet çözer demiyor'Optimar’ın anketine katılanların yüzde 31.8’i AK Parti çözer diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 20.5 çıkıyor. İYİ Parti diyenler ise yüzde 4.7’de kalıyor. Katılımcılar muhalefet çözer demiyor. Muhalefetin bunun üzerinde düşünmesi lazım.Konsensus ise 'Ekonomiye güveniyor musunuz?' diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 36’sı güveniyorum, yüzde 28’i güvenmiyorum demiş. Ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 36 çıkmış. Halkımız ekonomide sorunların çözümü için çare olarak AK Parti’yi gördüğüne göre bu sonuçları en çok iktidar partisinin dikkate alması gerekiyor."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziran ayında kendisini ziyaret eden iş dünyasından bir gruba "İkinci çeyrekten itibaren yüksek bir büyüme bekliyorum. Ama vatandaş bunu ekonomide iyileşme olarak hissetmez. 2022’de ise halk ekonomideki iyileşmeyi hissetmeye başlar" dediğini hatırlatan Selvi, bunun gerçekçi bir değerlendirme olduğunu dile getirdi.'AK Parti’nin çözmesi gereken en önemli sorun hayat pahalılığı'Selvi, "Ancak halk günlük yaşar. Okulların da açılmasıyla birlikte hayat pahalılığı en önemli sorun haline geldi. Yakıcı bir soruna dönüştü. AK Parti’nin rakibi ne CHP ne de İYİ Parti. AK Parti’nin en büyük rakibi, 'Ekonomi Partisi', o nedenle AK Parti’nin çözmesi gereken en önemli sorun hayat pahalılığı. Hatta Afgan mültecilerden bile daha öncelikli bir sorun" ifadesini kullandı.'Seçimlere giderken AK Parti, muhalefeti değil, ekonomi partisini dikkate almalı'Bunun için acil olarak yapılması gerekenlerin bulunduğunu belirten Selvi, "Piyasaları manipüle edenlere karşı ilgili bakanlıkların devreye girmesi gerekiyor. Hem de acil olarak. Çünkü öncelikli olarak piyasaların ateşinin düşürülmesine ihtiyaç var" diye yazdı. Selvi, bu konudaki sözlerini şöyle noktaladı:"Uzun vadede ise ekonomideki büyüme devam ettiği müddetçe önümüzdeki yıl vatandaşımızın daha da rahatlamasını sağlayacak ek tedbirler devreye sokulabilir. Bence 2023’e giderken en acil sorun bu. Seçimlere giderken AK Parti, muhalefeti değil, ekonomi partisini dikkate almalı."
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ak parti, chp, anket, abdulkadir selvi, ekonomi, konsensus araştırma ve danışmanlık, iyi parti, optimar
Selvi: AK Parti’nin rakibi ne CHP ne de İYİ Parti
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomiye dair yapılan bazı anketlerin sonuçlarını paylaştı. Selvi, hayat pahalılığına dikkat çekerek "AK Parti’nin rakibi ne CHP ne de İYİ Parti. AK Parti’nin en büyük rakibi; Ekonomi Partisi" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
, 'Anketlerin ışığında ekonomi partisi
' başlığıyla yayımlanan yazısında Konsensus
ve Optimar
araştırma şirketlerinin ağustos ayı anketlerini incelediğini belirterek "Birbirinden farklı sonuçlar var. Ama ortak bir şey ortaya çıkıyor. Millet seçim değil, geçim derdinde"
dedi.
Hem Konsensus'un hem Optimar'ın anketinden ekonomiyle ilgili verileri aktaran Selvi, şunları kaydetti:
"Konsensus’un anketinde yüzde 40.2’yle işsizlik birinci sırada çıkarken onu yüzde 35.8’le hayat pahalılığı takip ediyor. Optimar’ın anketinde ise yüzde 40.9’la ekonomi ilk sırada gelirken üçüncü sırada yer alan işsizliğin oranı 12.5 çıkıyor. İşte size ekonomi partisi.
'Katılımcılar muhalefet çözer demiyor'
Optimar’ın anketine katılanların yüzde 31.8’i AK Parti çözer diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 20.5 çıkıyor. İYİ Parti diyenler ise yüzde 4.7’de kalıyor. Katılımcılar muhalefet çözer demiyor. Muhalefetin bunun üzerinde düşünmesi lazım.
Konsensus ise 'Ekonomiye güveniyor musunuz?'
diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 36’sı güveniyorum, yüzde 28’i güvenmiyorum demiş. Ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 36 çıkmış
. Halkımız ekonomide sorunların çözümü için çare olarak AK Parti’yi gördüğüne göre bu sonuçları en çok iktidar partisinin dikkate alması gerekiyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziran ayında kendisini ziyaret eden iş dünyasından bir gruba "İkinci çeyrekten itibaren yüksek bir büyüme bekliyorum. Ama vatandaş bunu ekonomide iyileşme olarak hissetmez. 2022’de ise halk ekonomideki iyileşmeyi hissetmeye başlar" dediğini hatırlatan Selvi, bunun gerçekçi bir değerlendirme olduğunu dile getirdi.
'AK Parti’nin çözmesi gereken en önemli sorun hayat pahalılığı'
Selvi, "Ancak halk günlük yaşar. Okulların da açılmasıyla birlikte hayat pahalılığı en önemli sorun haline geldi. Yakıcı bir soruna dönüştü. AK Parti’nin rakibi ne CHP ne de İYİ Parti. AK Parti’nin en büyük rakibi, 'Ekonomi Partisi', o nedenle AK Parti’nin çözmesi gereken en önemli sorun hayat pahalılığı. Hatta Afgan mültecilerden bile daha öncelikli bir sorun"
ifadesini kullandı.
'Seçimlere giderken AK Parti, muhalefeti değil, ekonomi partisini dikkate almalı'
Bunun için acil olarak yapılması gerekenlerin bulunduğunu belirten Selvi, "Piyasaları manipüle edenlere karşı ilgili bakanlıkların devreye girmesi gerekiyor. Hem de acil olarak. Çünkü öncelikli olarak piyasaların ateşinin düşürülmesine ihtiyaç var" diye yazdı. Selvi, bu konudaki sözlerini şöyle noktaladı:
"Uzun vadede ise ekonomideki büyüme devam ettiği müddetçe önümüzdeki yıl vatandaşımızın daha da rahatlamasını sağlayacak ek tedbirler devreye sokulabilir. Bence 2023’e giderken en acil sorun bu. Seçimlere giderken AK Parti, muhalefeti değil, ekonomi partisini dikkate almalı."