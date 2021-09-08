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Şenol Güneş: Bizim için hem oyun hem de skor açısından çok kötü bir gece oldu
Şenol Güneş: Bizim için hem oyun hem de skor açısından çok kötü bir gece oldu
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 6-1'lik Hollanda yenilgisiyle ilgili, "Kötü bir gece oldu. Hem oyun hem skor açısından kötüydü. Bugün 15-16... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T00:25+0300
2021-09-08T00:25+0300
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türkiye
şenol güneş
türkiye
hollanda
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Deneyimli teknik direktör mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "Bunun sorumlusu benim. Sapla samanı karıştırıp ortalığı toz dumana götürmeye gerek yok" diye konuştu.
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Şenol Güneş: Bizim için hem oyun hem de skor açısından çok kötü bir gece oldu 00:25 08.09.2021 (güncellendi: 00:27 08.09.2021)
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 6-1'lik Hollanda yenilgisiyle ilgili, "Kötü bir gece oldu. Hem oyun hem skor açısından kötüydü. Bugün 15-16 puan yapmamız gerekirken şu an 11 puandayız. Dünya Kupası'na gitme şansımız hâlâ var." dedi.
Deneyimli teknik direktör mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek,
"Bunun sorumlusu benim. Sapla samanı karıştırıp ortalığı toz dumana götürmeye gerek yok" diye konuştu.