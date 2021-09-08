https://tr.sputniknews.com/20210908/senol-gunes-bizim-icin-hem-oyun-hem-de-skor-acisindan-cok-kotu-bir-gece-oldu-1048706289.html

Şenol Güneş: Bizim için hem oyun hem de skor açısından çok kötü bir gece oldu

Şenol Güneş: Bizim için hem oyun hem de skor açısından çok kötü bir gece oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 6-1'lik Hollanda yenilgisiyle ilgili, "Kötü bir gece oldu. Hem oyun hem skor açısından kötüydü. Bugün 15-16... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

şenol güneş

türkiye

hollanda

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Deneyimli teknik direktör mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "Bunun sorumlusu benim. Sapla samanı karıştırıp ortalığı toz dumana götürmeye gerek yok" diye konuştu.

türkiye

hollanda

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2021

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şenol güneş, türkiye, hollanda