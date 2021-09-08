https://tr.sputniknews.com/20210908/sertifikali-otoparkci-ve-vale-donemi-basladi-1048736510.html

Sertifikalı otoparkçı ve vale dönemi başladı

Sertifikalı otoparkçı ve vale dönemi başladı

Otopark ve vale işletmeciliği yapan kurumların personelleri ile sektörde çalışmak isteyenler mesleki yeterlilik belgelerini almaya başlıyor. Bu kapsamda... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T18:21+0300

2021-09-08T18:21+0300

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Otoparkçılığın bir meslek haline getirilmesi adına 2018 yılında atılan adımlar sayesinde otoparkçılık meslek haline geldi.Meslek standardının yayınlanmasının ardından, mesleki yeterliliğin kazandırılması konusunda 2 ayrı meslek grubu olarak 'Otopark ve Vale Görevlisi' yeterlilik çalışmaları da 2019 yılında tamamlandı.Otopark ve vale görevlilerini kapsayan meslek standartlarının Resmi Gazete'de yayınlanması ile 2020 Haziran ayında Otopark İşletmecileri Derneği (OİD), mesleki belge ile iki meslek grubunun nitelikli olarak sektöre kazandırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşları İSPARK ve UGETAM ile "İş Birliği ve Münhasırlık Protokolü" imzaladı.Bu kapsamda, İSPARK’ın otopark personelleri sınava tabi tutuldu. Söz konusu sınavda başarı elde eden personeller bugün Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen törenle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanan belgelerini aldılar.Belge takdim törenine İSPARK Genel Müdürü aynı zamanda OİD başkanlığını da yürüten Murat Çakır, UGETAM Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, dernek yönetim kurulu üyeleri, büyükşehir belediyesi, İSPARK yöneticileri ve çalışanları katıldı.

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türkiye, otopark, vale, ispark