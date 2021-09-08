https://tr.sputniknews.com/20210908/seyircilerin-cevabi-kenan-imirzalioglunu-sasirtti-hic-boyle-bir-sey-gormedim-1048736984.html

Seyircilerin cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı: Hiç böyle bir şey görmedim

Seyircilerin cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı: Hiç böyle bir şey görmedim

'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmada Gencay Ormanlı isimli yarışmacı 5 bin liralık soruda seyirci jokerini kullandı.Stüdyodaki seyircilerin yüzde 100'ü D... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T18:44+0300

2021-09-08T18:44+0300

2021-09-08T18:44+0300

yaşam

türkiye

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ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soruda takılan Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı, seyirci jokerini kullanmak istedi.Bunun üzerine "Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusu, stüdyodaki seyircilere yöneltildi. Verilen süre sonunda seyircilerin yüzde 100'ü de D şıkkı olan Rengin cevabını işaretledi. Yarışmacı da seyircilerin yanıtına güvenerek cevap hakkını D şıkkından yana kullandı.Joker sonucu ise hem yarışmacıyı hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. Yarışmacı Kral Gencay Ormanlı "Ben hiç böyle bir olay görmemiştim" derken, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da "Ben de hiç görmedim" yanıtını verdi.

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