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https://tr.sputniknews.com/20210908/sozlesmeli-ogretmen-eslerin-yer-degistirme-basvurularinda-sure-uzatildi-1048711891.html
Sözleşmeli öğretmen eşlerin yer değiştirme başvurularında süre uzatıldı
Sözleşmeli öğretmen eşlerin yer değiştirme başvurularında süre uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 30 Eylül itibarıyla görev yaptığı ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmen olan... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T09:10+0300
2021-09-08T09:10+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
öğretmen
sözleşmeli personel
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin bugün sona eren başvuru tarihinin 9 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.Açıklamada, "Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır" ifadesine yer verildi.Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 itibarıyla resmi eğitim kurumlarında en az 1 yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı ile atanmak üzere başvuruda bulunabilecek.Her ikisi de 30 Eylül 2021 itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan ve tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliğine bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlıkça uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebilecek.Atamaya ilişkin hizmet süresinin hesabında 30 Eylül 2021 tarihi dikkate alınacak.
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milli eğitim bakanlığı, öğretmen, sözleşmeli personel

Sözleşmeli öğretmen eşlerin yer değiştirme başvurularında süre uzatıldı

09:10 08.09.2021
© DHAöğretmen - matematik
öğretmen - matematik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 30 Eylül itibarıyla görev yaptığı ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmen olan eşlerinin bulunduğu ile atanmalarına ilişkin başvuru süresi 9 Eylül'e kadar uzatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin bugün sona eren başvuru tarihinin 9 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır" ifadesine yer verildi.
Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.
2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 itibarıyla resmi eğitim kurumlarında en az 1 yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı ile atanmak üzere başvuruda bulunabilecek.
Her ikisi de 30 Eylül 2021 itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan ve tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliğine bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlıkça uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebilecek.
Atamaya ilişkin hizmet süresinin hesabında 30 Eylül 2021 tarihi dikkate alınacak.
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