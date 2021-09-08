https://tr.sputniknews.com/20210908/suudi-arabistan-birlesik-arap-emirliklerine-seyahat-yasagini-kaldirdi-1048712933.html

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik seyahat yasağını Dubai Expo'ya haftalar kala kaldırdı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T09:40+0300

2021-09-08T09:40+0300

2021-09-08T09:39+0300

dünya

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

seyahat yasağı

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Suudi Arabistan, Çarşamba gününden itibaren komşu Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) seyahat yasağını kaldırdı. Böylelikle Dubai Expo 2020 ticaret fuarına haftalar kala önemli bir adım atılmış oldu.Bloomber HT'nin haberine göre, Güney Afrika ve Arjantin’e seyahatlerin yeniden başlamasını da içeren kısıtlamaların kaldırılması kararı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın BAE’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile yaptığı görüşmeden bir gün sonra alındı. İki lider, iki ülke arasında “stratejik işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları” görüşmüştü.Bu adım, Dubai’nin 10 yıldır hazırlanmakta olduğu ertelenmiş Expo 2020 etkinliği için önemli bir destek olarak nitelendiriliyor. Suudi Arabistan, Dubai Tourism’e göre, 2020 yılında Dubai’ye Hindistan’ın ardından en fazla turist gönderen ikinci ülke konumunda.Dubai Expo'ya 25 milyon ziyaretçi bekleniyorDubai, gelecek ay başlayacak ve milyarlarca dolar gelir getirmesi beklenen altı ay süreli bu etkinliğe 25 milyon ziyaretçinin gelmesini hedefliyor. Fuar ayrıca pandeminin başlamasından bu yana fiziki katılımı ile gerçekleştirilen en büyük etkinliklerden biri olacak.Suudi Arabistan’ın seyahat yasağı Temmuz ayından bu yana uygulanıyordu. Bu kısıtlama, ucuz alışveriş ve daha rahat sosyal kısıtlamalar arayanlar için popüler bir haftasonu fırsatı oluşturan Dubai’yi oldukça olumsuz etkiliyordu. Kuralı çiğneyen Suudi Arabistan vatandaşları üç yıllık seyahat yasağı ile cezalandırılıyordu.Suudi Arabistan’ın seyahat yasağına sebep olarak koronavirüs tedbirlerini işaret etmesine karşın, bu karar iki ülke arasında artan rekabet ortamında gelmişti.BAE’deki günlük koronavirüs vakaları son bir aylık dönemde istikrarlı bir şekilde azaldı ve Ağustos ayının sonunda bin kişinin altına düştü.

https://tr.sputniknews.com/20210719/suudi-arabistan-ile-bae-veliaht-prensleri-isbirliginin-gelistirilmesini-ve-bolgesel-meseleleri-1045003729.html

suudi arabistan

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suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), seyahat yasağı