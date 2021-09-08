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https://tr.sputniknews.com/20210908/suudi-arabistan-birlesik-arap-emirliklerine-seyahat-yasagini-kaldirdi-1048712933.html
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat yasağını kaldırdı
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat yasağını kaldırdı
Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik seyahat yasağını Dubai Expo'ya haftalar kala kaldırdı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T09:40+0300
2021-09-08T09:39+0300
dünya
suudi arabistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
seyahat yasağı
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Suudi Arabistan, Çarşamba gününden itibaren komşu Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) seyahat yasağını kaldırdı. Böylelikle Dubai Expo 2020 ticaret fuarına haftalar kala önemli bir adım atılmış oldu.Bloomber HT'nin haberine göre, Güney Afrika ve Arjantin’e seyahatlerin yeniden başlamasını da içeren kısıtlamaların kaldırılması kararı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın BAE’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile yaptığı görüşmeden bir gün sonra alındı. İki lider, iki ülke arasında “stratejik işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları” görüşmüştü.Bu adım, Dubai’nin 10 yıldır hazırlanmakta olduğu ertelenmiş Expo 2020 etkinliği için önemli bir destek olarak nitelendiriliyor. Suudi Arabistan, Dubai Tourism’e göre, 2020 yılında Dubai’ye Hindistan’ın ardından en fazla turist gönderen ikinci ülke konumunda.Dubai Expo'ya 25 milyon ziyaretçi bekleniyorDubai, gelecek ay başlayacak ve milyarlarca dolar gelir getirmesi beklenen altı ay süreli bu etkinliğe 25 milyon ziyaretçinin gelmesini hedefliyor. Fuar ayrıca pandeminin başlamasından bu yana fiziki katılımı ile gerçekleştirilen en büyük etkinliklerden biri olacak.Suudi Arabistan’ın seyahat yasağı Temmuz ayından bu yana uygulanıyordu. Bu kısıtlama, ucuz alışveriş ve daha rahat sosyal kısıtlamalar arayanlar için popüler bir haftasonu fırsatı oluşturan Dubai’yi oldukça olumsuz etkiliyordu. Kuralı çiğneyen Suudi Arabistan vatandaşları üç yıllık seyahat yasağı ile cezalandırılıyordu.Suudi Arabistan’ın seyahat yasağına sebep olarak koronavirüs tedbirlerini işaret etmesine karşın, bu karar iki ülke arasında artan rekabet ortamında gelmişti.BAE’deki günlük koronavirüs vakaları son bir aylık dönemde istikrarlı bir şekilde azaldı ve Ağustos ayının sonunda bin kişinin altına düştü.
https://tr.sputniknews.com/20210719/suudi-arabistan-ile-bae-veliaht-prensleri-isbirliginin-gelistirilmesini-ve-bolgesel-meseleleri-1045003729.html
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suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), seyahat yasağı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat yasağını kaldırdı

09:40 08.09.2021
© AFP 2021 / Taha SalehSuudi Arabistan bayrağı
Suudi Arabistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AFP 2021 / Taha Saleh
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Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik seyahat yasağını Dubai Expo'ya haftalar kala kaldırdı.
Suudi Arabistan, Çarşamba gününden itibaren komşu Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) seyahat yasağını kaldırdı. Böylelikle Dubai Expo 2020 ticaret fuarına haftalar kala önemli bir adım atılmış oldu.

Bloomber HT'nin haberine göre, Güney Afrika ve Arjantin’e seyahatlerin yeniden başlamasını da içeren kısıtlamaların kaldırılması kararı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın BAE’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile yaptığı görüşmeden bir gün sonra alındı. İki lider, iki ülke arasında “stratejik işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları” görüşmüştü.

Bu adım, Dubai’nin 10 yıldır hazırlanmakta olduğu ertelenmiş Expo 2020 etkinliği için önemli bir destek olarak nitelendiriliyor. Suudi Arabistan, Dubai Tourism’e göre, 2020 yılında Dubai’ye Hindistan’ın ardından en fazla turist gönderen ikinci ülke konumunda.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2021
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Suudi Arabistan ile BAE veliaht prensleri, işbirliğinin geliştirilmesini ve bölgesel meseleleri görüştü
19 Temmuz, 20:26

Dubai Expo'ya 25 milyon ziyaretçi bekleniyor

Dubai, gelecek ay başlayacak ve milyarlarca dolar gelir getirmesi beklenen altı ay süreli bu etkinliğe 25 milyon ziyaretçinin gelmesini hedefliyor. Fuar ayrıca pandeminin başlamasından bu yana fiziki katılımı ile gerçekleştirilen en büyük etkinliklerden biri olacak.Suudi Arabistan’ın seyahat yasağı Temmuz ayından bu yana uygulanıyordu. Bu kısıtlama, ucuz alışveriş ve daha rahat sosyal kısıtlamalar arayanlar için popüler bir haftasonu fırsatı oluşturan Dubai’yi oldukça olumsuz etkiliyordu. Kuralı çiğneyen Suudi Arabistan vatandaşları üç yıllık seyahat yasağı ile cezalandırılıyordu.

Suudi Arabistan’ın seyahat yasağına sebep olarak koronavirüs tedbirlerini işaret etmesine karşın, bu karar iki ülke arasında artan rekabet ortamında gelmişti.

BAE’deki günlük koronavirüs vakaları son bir aylık dönemde istikrarlı bir şekilde azaldı ve Ağustos ayının sonunda bin kişinin altına düştü.
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