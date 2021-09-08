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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210908/taliban-kabinesinin-yemin-torenine-rusya-cin-katar-turkiye-pakistan-ve-iran-davet-edildi-1048735514.html
Taliban kabinesinin yemin törenine Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran davet edildi
Taliban kabinesinin yemin törenine Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran davet edildi
Sputnik'e konuşan Taliban kaynakları, İslamcı örgütün dün açıkladığı kabinenin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılacağını, ilk etapta Rusya, Çin, Katar, Türkiye... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T17:55+0300
2021-09-08T18:16+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
yemin töreni
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ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip işgal etmesinden 20 yıl sonra tamamen çekildiği Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümetin yemin töreni için 11 Eylül gününü seçtiği ileri sürüldü. Sputnik'e konuşan Taliban kaynağı, "Yeni geçiş hükümetinin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılması planlanıyor" dedi. Törene şimdiye kadar Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini aktaran kaynak, yeni Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader'in bir dizi başka ülkeden heyetleri davet etmek için Katar'a gittiğine dikkat çekti. Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden üç hafta sonra, dün geçici hükümeti ilan etti.
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afganistan, taliban, yemin töreni

Taliban kabinesinin yemin törenine Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran davet edildi

17:55 08.09.2021 (güncellendi: 18:16 08.09.2021)
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© REUTERS
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Sputnik'e konuşan Taliban kaynakları, İslamcı örgütün dün açıkladığı kabinenin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılacağını, ilk etapta Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini söyledi.
ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip işgal etmesinden 20 yıl sonra tamamen çekildiği Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümetin yemin töreni için 11 Eylül gününü seçtiği ileri sürüldü.
Sputnik'e konuşan Taliban kaynağı, "Yeni geçiş hükümetinin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılması planlanıyor" dedi.
Törene şimdiye kadar Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini aktaran kaynak, yeni Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader'in bir dizi başka ülkeden heyetleri davet etmek için Katar'a gittiğine dikkat çekti.
Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden üç hafta sonra, dün geçici hükümeti ilan etti.
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Bu ülkeler Türkiye dışında ne NATO üyesi, ne batı paktlarinda varlar.
UGUmit Günal
8 Eylül, 18:12
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