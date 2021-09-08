https://tr.sputniknews.com/20210908/taliban-kabinesinin-yemin-torenine-rusya-cin-katar-turkiye-pakistan-ve-iran-davet-edildi-1048735514.html
Taliban kabinesinin yemin törenine Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran davet edildi
Taliban kabinesinin yemin törenine Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran davet edildi
Sputnik'e konuşan Taliban kaynakları, İslamcı örgütün dün açıkladığı kabinenin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılacağını, ilk etapta Rusya, Çin, Katar, Türkiye... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T17:55+0300
2021-09-08T17:55+0300
2021-09-08T18:16+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
yemin töreni
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ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip işgal etmesinden 20 yıl sonra tamamen çekildiği Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümetin yemin töreni için 11 Eylül gününü seçtiği ileri sürüldü. Sputnik'e konuşan Taliban kaynağı, "Yeni geçiş hükümetinin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılması planlanıyor" dedi. Törene şimdiye kadar Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini aktaran kaynak, yeni Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader'in bir dizi başka ülkeden heyetleri davet etmek için Katar'a gittiğine dikkat çekti. Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden üç hafta sonra, dün geçici hükümeti ilan etti.
Umit Günal
Bu ülkeler Türkiye dışında ne NATO üyesi, ne batı paktlarinda varlar.
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Taliban kabinesinin yemin törenine Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran davet edildi
17:55 08.09.2021 (güncellendi: 18:16 08.09.2021)
Sputnik'e konuşan Taliban kaynakları, İslamcı örgütün dün açıkladığı kabinenin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılacağını, ilk etapta Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini söyledi.
ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip işgal etmesinden 20 yıl sonra tamamen çekildiği Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümetin yemin töreni için 11 Eylül gününü seçtiği ileri sürüldü.
Sputnik'e konuşan Taliban kaynağı, "Yeni geçiş hükümetinin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılması planlanıyor" dedi.
Törene şimdiye kadar Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini aktaran kaynak, yeni Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader'in bir dizi başka ülkeden heyetleri davet etmek için Katar'a gittiğine dikkat çekti.
Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden üç hafta sonra, dün geçici hükümeti ilan etti.