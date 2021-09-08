https://tr.sputniknews.com/20210908/taliban-kabinesinin-yemin-torenine-rusya-cin-katar-turkiye-pakistan-ve-iran-davet-edildi-1048735514.html

Taliban kabinesinin yemin törenine Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran davet edildi

Taliban kabinesinin yemin törenine Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran davet edildi

Sputnik'e konuşan Taliban kaynakları, İslamcı örgütün dün açıkladığı kabinenin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılacağını, ilk etapta Rusya, Çin, Katar, Türkiye... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T17:55+0300

2021-09-08T17:55+0300

2021-09-08T18:16+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

yemin töreni

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ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip işgal etmesinden 20 yıl sonra tamamen çekildiği Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümetin yemin töreni için 11 Eylül gününü seçtiği ileri sürüldü. Sputnik'e konuşan Taliban kaynağı, "Yeni geçiş hükümetinin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılması planlanıyor" dedi. Törene şimdiye kadar Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini aktaran kaynak, yeni Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader'in bir dizi başka ülkeden heyetleri davet etmek için Katar'a gittiğine dikkat çekti. Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden üç hafta sonra, dün geçici hükümeti ilan etti.

Umit Günal Bu ülkeler Türkiye dışında ne NATO üyesi, ne batı paktlarinda varlar. 0

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afganistan, taliban, yemin töreni