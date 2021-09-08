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The Matrix Resurrections'dan ilk tanıtım
The Matrix Resurrections'dan ilk tanıtım
Matrix serisinin yeni filmi 'Matrix Resurrections'tan ilk görseller ve teaser paylaşıldı. Filmin ilk fragmanı 9 Eylül'de Türkiye saati ile 16.00'da... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T13:29+0300
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yaşam
kültür & sanat
film
matrix
the matrix resurrections
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Lana Wachowski'nin yönetmenliğinde çekilecek olan Matrix serisinin 4. filmi 'Matrix Resurrections filminden ilk görseller paylaşıldı.Tanıtımda meşhur kırmızı ve mavi hapları vurgu yapılırken fragmanın ise 9 Eylül'de seyirciyle buluşacağı açıklandı. Film 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek.
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kültür & sanat, film, matrix, the matrix resurrections

The Matrix Resurrections'dan ilk tanıtım

13:29 08.09.2021
© AAMatrix
Matrix - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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Matrix serisinin yeni filmi 'Matrix Resurrections'tan ilk görseller ve teaser paylaşıldı. Filmin ilk fragmanı 9 Eylül'de Türkiye saati ile 16.00'da yayınlanacak.
Lana Wachowski'nin yönetmenliğinde çekilecek olan Matrix serisinin 4. filmi 'Matrix Resurrections filminden ilk görseller paylaşıldı.
Tanıtımda meşhur kırmızı ve mavi hapları vurgu yapılırken fragmanın ise 9 Eylül'de seyirciyle buluşacağı açıklandı. Film 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek.
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