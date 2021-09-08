https://tr.sputniknews.com/20210908/the-matrix-resurrectionsdan-ilk-tanitim-1048721803.html

The Matrix Resurrections'dan ilk tanıtım

The Matrix Resurrections'dan ilk tanıtım

Matrix serisinin yeni filmi 'Matrix Resurrections'tan ilk görseller ve teaser paylaşıldı. Filmin ilk fragmanı 9 Eylül'de Türkiye saati ile 16.00'da... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T13:29+0300

2021-09-08T13:29+0300

2021-09-08T13:29+0300

yaşam

kültür & sanat

film

matrix

the matrix resurrections

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Lana Wachowski'nin yönetmenliğinde çekilecek olan Matrix serisinin 4. filmi 'Matrix Resurrections filminden ilk görseller paylaşıldı.Tanıtımda meşhur kırmızı ve mavi hapları vurgu yapılırken fragmanın ise 9 Eylül'de seyirciyle buluşacağı açıklandı. Film 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek.

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2021

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kültür & sanat, film, matrix, the matrix resurrections