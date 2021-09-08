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Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çalıp kaçtı
Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çalıp kaçtı
Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki, Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamera dağlarda gezen tilki tarafından çalındı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T14:30+0300
2021-09-08T14:30+0300
yaşam
rusya
tilki
kamera
kamçatka yarımadası
yanardağ
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Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki en büyük ve aktif yanardağı olan Shiveluch Yanardağı'nı birçok gezgin ve bilim insanı görüntülemeye devam ediyor. Lav püskürtmeye devam eden yanardağın görüntülerini almak isteyen bir grup dağcı, kameralarını tam cepheden gören bir noktaya kurdu.Kameralar görüntü aldığı sırada dağlarda gezen bir tilki görüldü. Tilki kameraya doğru yöneldi. Ağzıyla kamerayı alan tilki yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Kameranın kayıtta olduğu bu anlarda tilkinin dili görüntülenirken, yaşanan ilginç hırsızlık olayına şahit olan gruptakilerin kahkaha sesleri de duyuldu.Tilkinin çaldığı kamerayı bir süre ağzında götürdüğü ve yakındaki bir noktaya bıraktığı görülürken, yanardağını görüntüleyen grubun tekrar kamerasına kavuştuğu öğrenildi.
rusya
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rusya, tilki, kamera, kamçatka yarımadası, yanardağ

Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çalıp kaçtı

14:30 08.09.2021
© İHARusya'da bir tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı kapıp kaçtı
Rusya'da bir tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı kapıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© İHA
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Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki, Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamera dağlarda gezen tilki tarafından çalındı.
Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki en büyük ve aktif yanardağı olan Shiveluch Yanardağı'nı birçok gezgin ve bilim insanı görüntülemeye devam ediyor. Lav püskürtmeye devam eden yanardağın görüntülerini almak isteyen bir grup dağcı, kameralarını tam cepheden gören bir noktaya kurdu.
Kameralar görüntü aldığı sırada dağlarda gezen bir tilki görüldü. Tilki kameraya doğru yöneldi. Ağzıyla kamerayı alan tilki yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Kameranın kayıtta olduğu bu anlarda tilkinin dili görüntülenirken, yaşanan ilginç hırsızlık olayına şahit olan gruptakilerin kahkaha sesleri de duyuldu.
Tilkinin çaldığı kamerayı bir süre ağzında götürdüğü ve yakındaki bir noktaya bıraktığı görülürken, yanardağını görüntüleyen grubun tekrar kamerasına kavuştuğu öğrenildi.
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