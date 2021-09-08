https://tr.sputniknews.com/20210908/tilki-yanardagi-goruntuleyen-kamerayi-calip-kacti-1048725050.html

Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çalıp kaçtı

Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çalıp kaçtı

Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki, Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamera dağlarda gezen tilki tarafından çalındı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:30+0300

2021-09-08T14:30+0300

2021-09-08T14:30+0300

yaşam

rusya

tilki

kamera

kamçatka yarımadası

yanardağ

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Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki en büyük ve aktif yanardağı olan Shiveluch Yanardağı'nı birçok gezgin ve bilim insanı görüntülemeye devam ediyor. Lav püskürtmeye devam eden yanardağın görüntülerini almak isteyen bir grup dağcı, kameralarını tam cepheden gören bir noktaya kurdu.Kameralar görüntü aldığı sırada dağlarda gezen bir tilki görüldü. Tilki kameraya doğru yöneldi. Ağzıyla kamerayı alan tilki yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Kameranın kayıtta olduğu bu anlarda tilkinin dili görüntülenirken, yaşanan ilginç hırsızlık olayına şahit olan gruptakilerin kahkaha sesleri de duyuldu.Tilkinin çaldığı kamerayı bir süre ağzında götürdüğü ve yakındaki bir noktaya bıraktığı görülürken, yanardağını görüntüleyen grubun tekrar kamerasına kavuştuğu öğrenildi.

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kamçatka yarımadası

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rusya, tilki, kamera, kamçatka yarımadası, yanardağ