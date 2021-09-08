https://tr.sputniknews.com/20210908/turkiye---misir-heyetleri-arasinda-ikinci-tur-gorusmeleri-ankarada-gerceklesti-1048730919.html

Türkiye - Mısır heyetleri arasında ikinci tur görüşmeleri Ankara'da gerçekleşti

Türkiye - Mısır heyetleri arasında ikinci tur görüşmeleri Ankara'da gerçekleşti

Türkiye - Mısır heyetleri arasında ikinci tur görüşmelerinin Ankara'da gerçekleştiği belirtildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:10+0300

2021-09-08T16:10+0300

2021-09-08T16:15+0300

mısır

türkiye

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turunun Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığında, 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, "Görüşmelerde, ikili konuların yanısıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alınmıştır. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" denildi.

mısır

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2021

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mısır, türkiye