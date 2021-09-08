https://tr.sputniknews.com/20210908/turkiyedeki-turizm-sezonunun-erken-kapanacagina-dair-haberlere-turk-buyukelciden-yalanlama-1048740257.html

Türkiye’deki turizm sezonunun erken kapanacağına dair haberlere Türk Büyükelçi’den yalanlama

Türkiye’deki turizm sezonunun erken kapanacağına dair haberlere Türk Büyükelçi’den yalanlama

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar, Türkiye’deki turizm sezonunun Kovid-19 nedeniyle erken kapanacağına dair haberlerin doğru olmadığını belirtti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T20:51+0300

2021-09-08T20:51+0300

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ekonomi

türkiye

turizm

turist

ekonomi

mu varyantı

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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Sputnik’e demecinde, bu ülkede Mu varyantının neden olduğu iki yeni vakanın saptandığı ve paralelinde Türkiye’nin bazı ülkeler tarafından ‘kırmızı listeye’ alınmasına bağlı olarak turizm sezonunun erken sona erebileceği yönündeki haberleri değerlendirdi.Türk Büyükelçi, Türkiye’deki turizm sezonunun bu nedenlerle erken kapanmasının söz konusu olmadığını, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.“Basında, Türkiye'de turizm sezonunun erken sona ereceği ve turizm merkezlerindeki otellerin kapatılacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor” diyen Samsar, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ülkemizde sıcak turizm sezonu devam ediyor ve otellerimiz, eskisi gibi yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırlanan Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazır.”

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türkiye, turizm, turist, ekonomi, mu varyantı