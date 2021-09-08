Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı : 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210908/turkiyedeki-turizm-sezonunun-erken-kapanacagina-dair-haberlere-turk-buyukelciden-yalanlama-1048740257.html
Türkiye’deki turizm sezonunun erken kapanacağına dair haberlere Türk Büyükelçi’den yalanlama
Türkiye’deki turizm sezonunun erken kapanacağına dair haberlere Türk Büyükelçi’den yalanlama
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar, Türkiye’deki turizm sezonunun Kovid-19 nedeniyle erken kapanacağına dair haberlerin doğru olmadığını belirtti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T20:51+0300
2021-09-08T20:52+0300
ekonomi
türkiye
turizm
turist
ekonomi
mu varyantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1044472820_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_dd24adae5d4a3be373c26838f4bdee56.jpg
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Sputnik’e demecinde, bu ülkede Mu varyantının neden olduğu iki yeni vakanın saptandığı ve paralelinde Türkiye’nin bazı ülkeler tarafından ‘kırmızı listeye’ alınmasına bağlı olarak turizm sezonunun erken sona erebileceği yönündeki haberleri değerlendirdi.Türk Büyükelçi, Türkiye’deki turizm sezonunun bu nedenlerle erken kapanmasının söz konusu olmadığını, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.“Basında, Türkiye'de turizm sezonunun erken sona ereceği ve turizm merkezlerindeki otellerin kapatılacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor” diyen Samsar, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ülkemizde sıcak turizm sezonu devam ediyor ve otellerimiz, eskisi gibi yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırlanan Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazır.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1044472820_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_fcb1c11ad023f51ffa6602731dc56eaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, turizm, turist, ekonomi, mu varyantı

Türkiye’deki turizm sezonunun erken kapanacağına dair haberlere Türk Büyükelçi’den yalanlama

20:51 08.09.2021 (güncellendi: 20:52 08.09.2021)
© İHATurizm / Türkiye
Turizm / Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© İHA
Abone ol
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar, Türkiye’deki turizm sezonunun Kovid-19 nedeniyle erken kapanacağına dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Sputnik’e demecinde, bu ülkede Mu varyantının neden olduğu iki yeni vakanın saptandığı ve paralelinde Türkiye’nin bazı ülkeler tarafından ‘kırmızı listeye’ alınmasına bağlı olarak turizm sezonunun erken sona erebileceği yönündeki haberleri değerlendirdi.
Türk Büyükelçi, Türkiye’deki turizm sezonunun bu nedenlerle erken kapanmasının söz konusu olmadığını, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
“Basında, Türkiye'de turizm sezonunun erken sona ereceği ve turizm merkezlerindeki otellerin kapatılacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor” diyen Samsar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde sıcak turizm sezonu devam ediyor ve otellerimiz, eskisi gibi yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırlanan Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazır.”
602000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:20Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka
21:08Bakan Koca: Okullarımızın öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz
21:06Dünya genelinde Kovid-19 aşılarının yüzde 80’i orta ve yüksek gelirli ülkelerde uygulandı
20:51Türkiye’deki turizm sezonunun erken kapanacağına dair haberlere Türk Büyükelçi’den yalanlama
20:38Rusya: Koronavirüse yakalananların yüzde 98'i aşısız
20:33ABD’de George Floyd protestolarında hedef alınan bir heykel daha kaldırıldı
20:31Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
20:28Kılıçdaroğlu: Bizi kavga alanına çekmek isteyebilirler, bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, sakin olun
20:28Leningrad Kuşatması tam 80 yıl önce başladı
20:26Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Akbar: Pencşir’deki direniş tüm etnik gruplardan oluşuyor
20:18Galatasaray yeni transferi açıkladı
20:14Geliniyle birlikte oğlundan şiddet gören kadın bıçağı kendi boynuna dayayıp yardım istedi
20:12Dükkana giren güvercin ürün rafına yumurtladı
20:07Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak
20:03Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Kırım’a yönelik sabotajlar Batı’nın ‘yeni normali’ haline geldi
20:00Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü
19:58Buika, İstanbul'da konser verecek
19:39İstanbul, Ege, Karadeniz ile Antalya için sağanak uyarısı
19:37Yandex, sonbaharda sürücüsüz taksilerini test etmeye başlayacak
19:3552 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı