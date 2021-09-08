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Twitter'dan 'mavi tik' alamayan Turgay Güler: Bu bir milli güvenlik sorunudur
Twitter'dan 'mavi tik' alamayan Turgay Güler: Bu bir milli güvenlik sorunudur
Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine "Oldu olacak bir de küfür etseydiniz! Twitter hesabımı onaylamamış... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
akşam gazetesi
turgay güler
mavi tik
twitter
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Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine tepki gösterdi.Güler'in 'mavi tık' başvurusuna cevaben Twitter'dan 'saygınlık kriterine' uymadığı belirtildi ve 'dikkate değer bir kişi, kuruluş ile marka olmadığı' kaydedildi.Açıklamaya tepki gösteren Güler, paylaşımında şunları söyledi:
Saygın bir kişi olarak görmüyor ... Kriterleri onunkinden farklı bir kurum. Bu kadar kızacak ne var anlamadım?
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türkiye, akşam gazetesi, turgay güler, mavi tik, twitter

Twitter'dan 'mavi tik' alamayan Turgay Güler: Bu bir milli güvenlik sorunudur

16:59 08.09.2021
© DHATurgay Güler
Turgay Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
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Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine "Oldu olacak bir de küfür etseydiniz! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur!" ifadelerini kullandı.
Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine tepki gösterdi.
Güler'in 'mavi tık' başvurusuna cevaben Twitter'dan 'saygınlık kriterine' uymadığı belirtildi ve 'dikkate değer bir kişi, kuruluş ile marka olmadığı' kaydedildi.
Açıklamaya tepki gösteren Güler, paylaşımında şunları söyledi:

"Oldu olacak bir de küfür etseydiniz! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur!"

123000
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Saygın bir kişi olarak görmüyor ... Kriterleri onunkinden farklı bir kurum. Bu kadar kızacak ne var anlamadım?
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