Twitter'dan 'mavi tik' alamayan Turgay Güler: Bu bir milli güvenlik sorunudur

Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine tepki gösterdi.Güler'in 'mavi tık' başvurusuna cevaben Twitter'dan 'saygınlık kriterine' uymadığı belirtildi ve 'dikkate değer bir kişi, kuruluş ile marka olmadığı' kaydedildi.Açıklamaya tepki gösteren Güler, paylaşımında şunları söyledi:
shed
Saygın bir kişi olarak görmüyor ... Kriterleri onunkinden farklı bir kurum. Bu kadar kızacak ne var anlamadım?
Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine "Oldu olacak bir de küfür etseydiniz! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur!" ifadelerini kullandı.
Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine tepki gösterdi.
Güler'in 'mavi tık' başvurusuna cevaben Twitter'dan 'saygınlık kriterine' uymadığı belirtildi ve 'dikkate değer bir kişi, kuruluş ile marka olmadığı' kaydedildi.
Oldu olacak bir de küfür etseydiniz!!!! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir mili güvenlik sorunudur! pic.twitter.com/jXToBLtFjm