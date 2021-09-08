https://tr.sputniknews.com/20210908/twitterdan-mavi-tik-alamayan-turgay-guler-bu-bir-milli-guvenlik-sorunudur-1048733170.html

Twitter'dan 'mavi tik' alamayan Turgay Güler: Bu bir milli güvenlik sorunudur

Twitter'dan 'mavi tik' alamayan Turgay Güler: Bu bir milli güvenlik sorunudur

Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine "Oldu olacak bir de küfür etseydiniz! Twitter hesabımı onaylamamış... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:59+0300

2021-09-08T16:59+0300

2021-09-08T16:59+0300

yaşam

türkiye

akşam gazetesi

turgay güler

mavi tik

twitter

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Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter’ın ‘mavi tik’ başvurusunu reddetmesi üzerine tepki gösterdi.Güler'in 'mavi tık' başvurusuna cevaben Twitter'dan 'saygınlık kriterine' uymadığı belirtildi ve 'dikkate değer bir kişi, kuruluş ile marka olmadığı' kaydedildi.Açıklamaya tepki gösteren Güler, paylaşımında şunları söyledi:

shed Saygın bir kişi olarak görmüyor ... Kriterleri onunkinden farklı bir kurum. Bu kadar kızacak ne var anlamadım? 0

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türkiye, akşam gazetesi, turgay güler, mavi tik, twitter