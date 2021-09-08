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Ukrayna, savunma kaynakları uğruna ABD’ye serbest ticaret bölgesi oluşturmayı önerdi
Ukrayna, savunma kaynakları uğruna ABD’ye serbest ticaret bölgesi oluşturmayı önerdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in Washington’a iki ülke arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını önerdiğini belirtti. Ukraynalı diplomata göre... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T05:07+0300
2021-09-08T05:07+0300
dünya
abd
ukrayna
serbest ticaret bölgesi
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in Washington’a iki ülke arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını önerdiğini söyledi. Ukraynalı diplomata göre bu adım, Ukrayna’ya ‘savaşmak için’ para kazanmasına olanak sağlayacak.ICTV televizyonuna konuk olan Kuleba, “Amerikalılara önerdiğimiz bir girişimimiz var, Ukrayna ve ABD arasında serbest ticaret bölgesi (oluşturmak), zira ekonomimizi güçlendirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.Kuleba ayrıca, Ukrayna’nın ekonomik rezervler yaratması ve onları savunma amaçlı harcaması gerektiğini, zira ‘herkesin anladığı üzere savaşmak için paraya ihtiyaç olduğunu ve bu paraların kazanılması gerektiğini’ vurguladı.ABD ve diğer ülkelerle vizesiz giriş uygulaması ile ilgili organizasyon konularını da görüştüğünü aktaran Kuleba, “Amerikan partnerlerimizle vizesiz seyahat konusunu sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Kanada ve İngiltere ile de görüşüyoruz ve bu konularda ilerleme sağladık” diye konuştu.Kuleba, ‘bu ülkelerin politikası çok muhafazakar olduğu için’ Ukrayna’nın bu konuda küçük adımlar politikası izlediğinin altını çizdi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD ziyareti 31 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile bir araya gelen Zelenskiy, ABD’nin Donbas’taki çözüm sürecine dahil olmasına ilişkin seçenekler sunmuştu.
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abd, ukrayna, serbest ticaret bölgesi

Ukrayna, savunma kaynakları uğruna ABD’ye serbest ticaret bölgesi oluşturmayı önerdi

05:07 08.09.2021
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Fabrizio Bensch
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in Washington’a iki ülke arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını önerdiğini belirtti. Ukraynalı diplomata göre bu adım, Ukrayna’ya ‘savaşmak için’ para kazanmasına olanak sağlayacak.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in Washington’a iki ülke arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını önerdiğini söyledi. Ukraynalı diplomata göre bu adım, Ukrayna’ya ‘savaşmak için’ para kazanmasına olanak sağlayacak.

ICTV televizyonuna konuk olan Kuleba, “Amerikalılara önerdiğimiz bir girişimimiz var, Ukrayna ve ABD arasında serbest ticaret bölgesi (oluşturmak), zira ekonomimizi güçlendirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Kuleba ayrıca, Ukrayna’nın ekonomik rezervler yaratması ve onları savunma amaçlı harcaması gerektiğini, zira ‘herkesin anladığı üzere savaşmak için paraya ihtiyaç olduğunu ve bu paraların kazanılması gerektiğini’ vurguladı.

ABD ve diğer ülkelerle vizesiz giriş uygulaması ile ilgili organizasyon konularını da görüştüğünü aktaran Kuleba, “Amerikan partnerlerimizle vizesiz seyahat konusunu sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Kanada ve İngiltere ile de görüşüyoruz ve bu konularda ilerleme sağladık” diye konuştu.

Kuleba, ‘bu ülkelerin politikası çok muhafazakar olduğu için’ Ukrayna’nın bu konuda küçük adımlar politikası izlediğinin altını çizdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD ziyareti 31 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile bir araya gelen Zelenskiy, ABD’nin Donbas’taki çözüm sürecine dahil olmasına ilişkin seçenekler sunmuştu.
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