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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım
23:35 08.09.2021 (güncellendi: 23:36 08.09.2021)
© Fotoğraf : Vatan PartisiDoğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı
© Fotoğraf : Vatan Partisi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Perinçek, Yargıtay binasının açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın dua okumasını din istismarı olarak değerlendirdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi.
Doğu Perinçek'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
‘Ali Erbaş’ın açıklamaları din istismarıdır, sorumluluk Sayın Erdoğan’dadır’
(Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamaları) Burada sorun Ali Erbaş'ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş'a gel burada dua oku diyen bir hükümet var. Sorumluluk hükümette ve yargıdadır. En başta da sayın Erdoğan'dadır.
Bu bir din istismarıdır. Bu Tayyip Erdoğan yönetiminin gidişatıyla ilgili çok önemli bir işaret. İniş halindeler, kaybediyorlar, kaybederken de mantıklı davranamıyorlar. Yargıtay duayla açılmaz. Duanın yeri camidir, evlerdir. Din istismarıyla bir çıkış yok. Bu çare değil, çaresizlik. Net bir şekilde görmeleri lazım.
Din istismarı çok tehlikeli ve AK Parti yönetimine fayda sağlamaz. Buradan kazanacakları bir oy yok.
Türkiye'nin aldığı mesafeler var. Din bizim vicdanlarımızda. Anayasanın çok açık bir hükmü var: Devletin toplumsal, ekonomik, siyasal temeli ve faaliyeti din esaslarına göre yönetilemez. En güzel laiklik tarifidir. Din esaslarına göre toplum düzeni kurulamaz, yargı faaliyeti, adalet dağıtımı da din esaslarına göre olamaz.
Dinsel inançlar adalete ve yargıya yansıyamaz. Adaleti kutsal kitaplara göre dağıtmaya kalkarsanız, hırsızın elini kesersiniz, kısas uygularsınız. Miras hukukunda kadının eşitliğini kabul etmezsiniz. Ve dört eşliliğe de izin verirsiniz. İnanç insanların gönlünde ve vicdanlarında kalacak.
‘7.yüzyılın kurallarıyla 21. yüzyılı düzenleyemezsiniz’
21.yüzyılda toplum düzeninin siyasal iktidarı, kültür ve ekonomi düzlemlerini din esaslarına göre düzenleyemezsiniz.Bütün kuvvetler sizden yana olsa yine düzenleyemezsiniz.
7.yüzyılın kurallarıyla 21.yüzyılı düzenleyemezsiniz.
Sayın Tayyip Erdoğan'ın etrafında dalkavuk ağı var. Gerçeklerin ona söylenmediğini görüyorum. Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker, çöken rejimler şatafatlı saraylar yapar. AK Parti'nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım.
‘DEDAŞ’in kamulaştırıması lazım’
DEDAŞ'ın bütün Türkiye'de bir elektrik terörü var. Buralarda cesur olması lazım Tayyip Erdoğan'ın. DEDAŞ'ın kamulaştırılması lazım. Çiftçiyi kuyudan su çekemez hale getiremeyecek.
Gümrükleri sıfırladığınız zaman Türkiye çiftçisi rekabet edemez. Gümrükleri kaldırarak Türkiye çiftçisini büyük tarım tekelleriyle karşı karşıya getirdiğiniz zaman çiftçi tuş olur.
Otobüslerin tepesinden çay paketleri attığınız zaman insanları adam yerine koymamış oluyorsunuz.
AK Parti yönetimi iniştedir. Onun karşısında Biden tayfası var, ABD'nin kaos planı var. PKK'yı HDP'yi devletin içine sokma girişimleri var. Dursun Çiçek, PKK'ya 2 tane bakan veriyor. CHP açıkça PKK ile HDP ile ortak koalisyon yönünde açıklamalar yapıyor. Bu tehditlere karşı çay paketi atarak, Yargıtay'ın açılışlarında dualar okuyarak karşı koyamazsınız.
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye açıklaması çok olumlu. Dışişleri Bakanı Suriye PKK'yı bitirmeye hazır tespitini açıklıyor.Suriye ve Mısır politikasında Vatan Partisi'nin dedikleri noktaya geldiler. Bundan sevinç duyuyoruz.
(CHP'nin Barzani Ziyareti) Tanrı bile İsrail'le İran'ı bir araya getiremez. CHP İsrail-Irak-İran-Türkiye bunların hepsini bir araya getiremez. Ancak İsrail hakkında hak etmediği bir propaganda yapmış olursunuz.
Barzani bölgeyle uyum halinde, PKK'dan farklı. CHP heyeti ABD planları için Barzani'yle görüşüyor.CHP Yönetimi Türkiye aleyhinde bir faaliyet içinde.
(Millet İttifakı'nda Adaylık Tartışması) Bu ittifakın merkezinde HDP-PKK-FETÖ'nün olması kaçınılmazdır. Burada cesur olan CHP yönetimidir. CHP Yönetimi diyor ki KHK ile görevden alınan herkesi geri alacağım. Amaçları devleti HDP-PKK ve FETÖ ile yönetmek. Ama Türk milletine bunu anlatamıyorlar.
(Kılıçdaroğlu'nun Çerkes Ethem'e iade-i itibar açıklaması) Bu da Biden programı içinde bir şey. Türkiye'yi etnik gruplara bölmek. Ama bizim Kafkas kökenli vatandaşlarımızın böyle bir talepleri yok. Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nda can vermiş, Türk milleti içerisinde yer alan insanlardır. Amerika'nın zorlamalarıyla bu işlerin olacağı yok. Burada nasıl yalancılık olur?Kendisi yalan söyleyemiyor, yalan memuru tayin ediyor.