Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım

DEDAŞ'ın bütün Türkiye'de bir elektrik terörü var. Buralarda cesur olması lazım Tayyip Erdoğan'ın. DEDAŞ'ın kamulaştırılması lazım. Çiftçiyi kuyudan su çekemez hale getiremeyecek. DEDAŞ'ın bütün Türkiye'de bir elektrik terörü var. Buralarda cesur olması lazım Tayyip Erdoğan'ın. DEDAŞ'ın kamulaştırılması lazım. Çiftçiyi kuyudan su çekemez hale getiremeyecek.

Gümrükleri sıfırladığınız zaman Türkiye çiftçisi rekabet edemez. Gümrükleri kaldırarak Türkiye çiftçisini büyük tarım tekelleriyle karşı karşıya getirdiğiniz zaman çiftçi tuş olur. Gümrükleri sıfırladığınız zaman Türkiye çiftçisi rekabet edemez. Gümrükleri kaldırarak Türkiye çiftçisini büyük tarım tekelleriyle karşı karşıya getirdiğiniz zaman çiftçi tuş olur.

Otobüslerin tepesinden çay paketleri attığınız zaman insanları adam yerine koymamış oluyorsunuz. Otobüslerin tepesinden çay paketleri attığınız zaman insanları adam yerine koymamış oluyorsunuz.

AK Parti yönetimi iniştedir. Onun karşısında Biden tayfası var, ABD'nin kaos planı var. PKK'yı HDP'yi devletin içine sokma girişimleri var. Dursun Çiçek, PKK'ya 2 tane bakan veriyor. CHP açıkça PKK ile HDP ile ortak koalisyon yönünde açıklamalar yapıyor. Bu tehditlere karşı çay paketi atarak, Yargıtay'ın açılışlarında dualar okuyarak karşı koyamazsınız. AK Parti yönetimi iniştedir. Onun karşısında Biden tayfası var, ABD'nin kaos planı var. PKK'yı HDP'yi devletin içine sokma girişimleri var. Dursun Çiçek, PKK'ya 2 tane bakan veriyor. CHP açıkça PKK ile HDP ile ortak koalisyon yönünde açıklamalar yapıyor. Bu tehditlere karşı çay paketi atarak, Yargıtay'ın açılışlarında dualar okuyarak karşı koyamazsınız.

Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye açıklaması çok olumlu. Dışişleri Bakanı Suriye PKK'yı bitirmeye hazır tespitini açıklıyor.Suriye ve Mısır politikasında Vatan Partisi'nin dedikleri noktaya geldiler. Bundan sevinç duyuyoruz. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye açıklaması çok olumlu. Dışişleri Bakanı Suriye PKK'yı bitirmeye hazır tespitini açıklıyor.Suriye ve Mısır politikasında Vatan Partisi'nin dedikleri noktaya geldiler. Bundan sevinç duyuyoruz.

(CHP'nin Barzani Ziyareti) Tanrı bile İsrail'le İran'ı bir araya getiremez. CHP İsrail-Irak-İran-Türkiye bunların hepsini bir araya getiremez. Ancak İsrail hakkında hak etmediği bir propaganda yapmış olursunuz. (CHP'nin Barzani Ziyareti) Tanrı bile İsrail'le İran'ı bir araya getiremez. CHP İsrail-Irak-İran-Türkiye bunların hepsini bir araya getiremez. Ancak İsrail hakkında hak etmediği bir propaganda yapmış olursunuz.

Barzani bölgeyle uyum halinde, PKK'dan farklı. CHP heyeti ABD planları için Barzani'yle görüşüyor.CHP Yönetimi Türkiye aleyhinde bir faaliyet içinde. Barzani bölgeyle uyum halinde, PKK'dan farklı. CHP heyeti ABD planları için Barzani'yle görüşüyor.CHP Yönetimi Türkiye aleyhinde bir faaliyet içinde.

(Millet İttifakı'nda Adaylık Tartışması) Bu ittifakın merkezinde HDP-PKK-FETÖ'nün olması kaçınılmazdır. Burada cesur olan CHP yönetimidir. CHP Yönetimi diyor ki KHK ile görevden alınan herkesi geri alacağım. Amaçları devleti HDP-PKK ve FETÖ ile yönetmek. Ama Türk milletine bunu anlatamıyorlar. (Millet İttifakı'nda Adaylık Tartışması) Bu ittifakın merkezinde HDP-PKK-FETÖ'nün olması kaçınılmazdır. Burada cesur olan CHP yönetimidir. CHP Yönetimi diyor ki KHK ile görevden alınan herkesi geri alacağım. Amaçları devleti HDP-PKK ve FETÖ ile yönetmek. Ama Türk milletine bunu anlatamıyorlar.