https://tr.sputniknews.com/20210908/vedomosti-yandex-rus-internet-agi-tarihindeki-en-buyuk-ddos-saldirisina-ugradi-1048726560.html

Vedomosti: Yandex, Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısına uğradı

Vedomosti: Yandex, Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısına uğradı

Rus arama motoru Yandex'in Rus internet ağı (Runet) tarihindeki en büyük DDoS saldırısına maruz kaldığı belirtildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:57+0300

2021-09-08T14:57+0300

2021-09-08T14:57+0300

ddos saldırısı

ddos

yandex

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Vedomosti gazetesine konuşan Yandex'ten üst düzey bir kaynak, geçen hafta sonu şirketin sunucularına Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısının düzenlendiğini söyledi.Gazete, siber saldırının rekor büyüklüğe sahip olduğunun siber saldırıları püskürtme konusunda uzmanlaşan ve Yandex ile işbirliği yapan ABD'li Cloudflare şirketi tarafından doğrulandığını kaydetti. Yandex'ten bir başka kaynak, saldırıyı doğruladı ve bu hafta da devam ettiğini belirtti.Kaynak, "Yüklenicilerle birlikte soruşturma yürütüyoruz. Ülke çapında altyapıya yönelik bir tehdit söz konusu" dedi.Yandex'in basın sözcüsü de, saldırının Yandex hizmetlerini etkilemediğini ve kullanıcı verilerinin zarar görmediğini vurguladı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ddos saldırısı, ddos, yandex