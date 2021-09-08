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https://tr.sputniknews.com/20210908/vedomosti-yandex-rus-internet-agi-tarihindeki-en-buyuk-ddos-saldirisina-ugradi-1048726560.html
Vedomosti: Yandex, Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısına uğradı
Vedomosti: Yandex, Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısına uğradı
Rus arama motoru Yandex'in Rus internet ağı (Runet) tarihindeki en büyük DDoS saldırısına maruz kaldığı belirtildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T14:57+0300
2021-09-08T14:57+0300
2021-09-08T14:57+0300
ddos saldırısı
ddos
yandex
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Vedomosti gazetesine konuşan Yandex'ten üst düzey bir kaynak, geçen hafta sonu şirketin sunucularına Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısının düzenlendiğini söyledi.Gazete, siber saldırının rekor büyüklüğe sahip olduğunun siber saldırıları püskürtme konusunda uzmanlaşan ve Yandex ile işbirliği yapan ABD'li Cloudflare şirketi tarafından doğrulandığını kaydetti. Yandex'ten bir başka kaynak, saldırıyı doğruladı ve bu hafta da devam ettiğini belirtti.Kaynak, "Yüklenicilerle birlikte soruşturma yürütüyoruz. Ülke çapında altyapıya yönelik bir tehdit söz konusu" dedi.Yandex'in basın sözcüsü de, saldırının Yandex hizmetlerini etkilemediğini ve kullanıcı verilerinin zarar görmediğini vurguladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ddos saldırısı, ddos, yandex
Vedomosti: Yandex, Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısına uğradı
Rus arama motoru Yandex'in Rus internet ağı (Runet) tarihindeki en büyük DDoS saldırısına maruz kaldığı belirtildi.
Vedomosti gazetesine konuşan Yandex'ten üst düzey bir kaynak, geçen hafta sonu şirketin sunucularına Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısının düzenlendiğini söyledi.
Gazete, siber saldırının rekor büyüklüğe sahip olduğunun siber saldırıları püskürtme konusunda uzmanlaşan ve Yandex ile işbirliği yapan ABD'li Cloudflare şirketi tarafından doğrulandığını kaydetti. Yandex'ten bir başka kaynak, saldırıyı doğruladı ve bu hafta da devam ettiğini belirtti. Kaynak, "Yüklenicilerle birlikte soruşturma yürütüyoruz. Ülke çapında altyapıya yönelik bir tehdit söz konusu" dedi. Yandex'in basın sözcüsü de, saldırının Yandex hizmetlerini etkilemediğini ve kullanıcı verilerinin zarar görmediğini vurguladı.