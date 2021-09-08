https://tr.sputniknews.com/20210908/venezuella-lideri-maduro-muhalefetle-tamamlanan-2-tur-gorusmelerini-basarili-buldu-1048710640.html

Venezüella lideri Maduro, muhalefetle tamamlanan 2. tur görüşmelerini başarılı buldu

Venezüella lideri Maduro, muhalefetle tamamlanan 2. tur görüşmelerini başarılı buldu

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet temsilcileri ile Norveç'in ara buluculuğunda tamamlanan ikinci tur görüşmelerini başarılı bulduğunu... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T07:09+0300

2021-09-08T07:09+0300

2021-09-08T07:08+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella

görüşme

juan guaido

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Venezüella basınında çıkan habere göre, Meksika'da 3 Eylül'de başlayan ve muhalefet ile iki madde de kısmi uzlaşılmasıyla biten ikinci tur görüşmelerini başarılı olarak değerlendiren Maduro, tarafları tebrik etti.​​​​​​​Maduro, müzakerelere ev sahipliği yapan Meksika'ya teşekkür ederek "Meksika bir başarıdır, tüm Venezüellalılar için bir iyileşme ve barıştır. Tekrar başardık. Tebrikler Venezüella, teşekkürler Meksika" ifadesini kullandı.Venezüella Hükûmeti'nin diyalog heyeti ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, dün yaptığı açıklamada, muhalefetle iki maddede kısmen uzlaşmaya vardıklarını belirterek, "Birincisi Venezüella'nın Essequibo bölgesi üzerinde egemenliğinin onaylanması ve savunulması (Komşu Guyana ile yaşanan sorun), ikincisi ise Venezüella'nın sosyal ve ekonomik açıdan korunmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.Yeniden bir araya geleceklerİktidar ile muhalefetin, üçüncü tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül tarihlerinde yeniden bir araya geleceği kaydedilmişti.Müzakere süreciVenezüella Devlet Başkanı Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.Maduro, ABD destekli muhaliflerin lideri eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210218/maduro-esimle-birlikte-sputnik-v-asisi-yaptiracagiz-1043835805.html

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nicolas maduro, venezüella, görüşme, juan guaido