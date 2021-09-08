Yaslandıkları balkon duvarı yıkılınca 6 metreden aşağıya düştüler

Karabük’te meydana gelen olayda, Mustafa A. ile Olcay A. Y. isimli kişilerin üç katlı binanın en üst katında yaslandıkları balkonun duvarı yıkıldı. Dengelerini kaybeden iki kişi yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük’te üç katlı bir evin balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 2 kişi yaralandı.
Karabük’te meydana gelen olayda, Mustafa A. ile Olcay A. Y. isimli kişilerin üç katlı binanın en üst katında yaslandıkları balkonun duvarı yıkıldı. Dengelerini kaybeden iki kişi yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.