https://tr.sputniknews.com/20210908/yaslandiklari-balkon-duvari-yikilinca-6-metreden-asagiya-dustuler-1048731876.html

Yaslandıkları balkon duvarı yıkılınca 6 metreden aşağıya düştüler

Yaslandıkları balkon duvarı yıkılınca 6 metreden aşağıya düştüler

Karabük’te üç katlı bir evin balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 2 kişi yaralandı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:33+0300

2021-09-08T16:33+0300

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türkiye

karabük

ev

balkon

yıkılma

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Karabük’te meydana gelen olayda, Mustafa A. ile Olcay A. Y. isimli kişilerin üç katlı binanın en üst katında yaslandıkları balkonun duvarı yıkıldı. Dengelerini kaybeden iki kişi yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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karabük, ev, balkon, yıkılma