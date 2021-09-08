https://tr.sputniknews.com/20210908/yeni-iphone-13un-tanitim-tarihi-belli-oldu-1048714415.html

Yeni iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli oldu

Yeni iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli oldu

Apple'ın, yeni iPhone modelini 14 eylülde tanıtacağı öğrenildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T10:28+0300

2021-09-08T10:28+0300

2021-09-08T10:27+0300

dünya

apple

sızıntı

satış

iphone 13

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Apple'ın 14 eylülde düzenlenecek etkinlikte yeni cihazın tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Son olarak üretim hedeflerini yükselten Apple'ın yeni iPhone için bir tasarruf adımı da attığı belirtiliyor.Şirketin önceden montajlanmış kamera modülleri almaktan vazgeçtiği aktarıldı. Apple'ın parçaları alıp üreticisi Foxconn'a montajı yaptırmayı hedeflediği ifade edildi.'Adı kesinleşti' iddiası13 sayısının ABD'de uğursuz kabul edilmesi nedeniyle, şirketin yeni iPhone ailesini 13 yerine 12S olarak adlandıracağı iddia ediliyordu.Ancak yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen DuanRui yeni cihazların etiketine ait bir görsel paylaştı .Görselde yeni ailenin iPhone 13 olarak adlandırıldığı görülüyor.Yeni renkApple uzun süredir iPhone ailesinin üst modellerinde Rose Gold rengini kaldırmıştı.Çok sevilen bu rengin yeni iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max ailelerinde yeniden kullanılacağı iddia ediliyor.Son yapılan sızıntılara göre iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde ise Sunset Gold ve Rose Gold isimli iki yeni altın renk seçeneği sunulacak gibi görünüyor.iPhone 12, satışa çıktığı yılın sonuna kadar 75 milyon adet üretilmişti. Apple yüksek talep beklediği iPhone 13'te yıl sonu üretim hedefini 90 milyon adete yükseltti. Şirket yüzde 20'lik bu arz artışını sağlayabilmek için yeni üreticilerle anlaştı.Yeni iPhone 13'te LiDAR sensörü kullanılacakAncak LiDAR sensörü yeni iPhone 13 ailesinin hepsinde kullanılmayacak.İddialara göre sensör iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde tercih edilecek.Apple daha önce 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarında LiDAR sensörü kullanmıştı.Bu teknoloji kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı sağlıyor.Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak.DuanRui de en yeni kukla modele ilişkin görüntüleri paylaştı.Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni ve biraz daha büyük çentik dikkat çekiyor.Pro versiyonda ayrıca, geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanılacağı iddia edildi.Modeller, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini‘ye gelen yeni kamera düzeninin yanı sıra iPhone 13 Pro‘da daha kalın bir genel tasarım ve daha büyük bir kamera çıkıntısının olduğu da gösteriyor.Ayrıca gelecek yıl çıkacak olan iPhone 14 modellerinin hepsinde bu ultra geniş kameraya yer verileceği belirtildi.Kuo ayrıca 2021 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone Pro'da otomatik netleme de olacak.Şimdiye kadar birçok özelliği sızan yeni iPhone ailesine ilişkin bir diğer iddia ise tanıtım ve satış tarihi üzerine.Bilindiği gibi Apple, iPhone'ları eylül ayında tanıtıyor.Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.Dan Ives'in iddiasına göre yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak.17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone telefonlar satışa çıkacak.Son olarak şirkete yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı.Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.Apple'ın A15 model işlemcisini ve 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefonlara 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacak.Yeni cihazlara ilişkin iddia edilen fiyat listesi ise şu şekilde:Diğer sızıntılarDigitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak.Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi.Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.Renkleri nasıl olacak?Şirket son yıllarda iPhone modellerinde renk seçeneklerini artırıyor.Şimdiye kadar en çok ağırlık kazanan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı.Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunuluacak.Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmem mümkün olacak. iPhone 13'ün bataryasıEleştiri konusu olan iPhone'ların bataryalarına ilişkin de önemli bir iddia ortaya atıldı.Yeni iPhone 13'ün batarya kapasiteleri önceki nesillere göre önemli bir artış yaşayacak.İddiaların kaynağı ise daha önce sızıntıları doğru çıkan @L0vetodream adlı Twitter kullanıcısı.Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor. Tabii ekranlarda 120Hz'ye geçince pil tüketiminin artacağı muhakkak. Yeni bataryalar performans artışına ne kadar katkı sağlar sorusunun cevabını zaman gösterecek.Öte yandan, Apple'ın çentik kısmını oldukça küçülttüğü görülüyor.Ayrıca arkadaki kamera tasarımı da değişikliğe uğramış durumda. Çıkıntı iPhone 12'ye göre azaltılmış. Öte yandan kamera modülü genişlemiş.LeaksApplePro'nun iddialarına göre bu sızıntı cihazın neredeyse son hali. Seri üretimde bir iki değişiklik olabilir ancak iddialara göre büyük bir değişiklik beklenmiyor.Unbox Therapy tarafından paylaşılan videoda yeni iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı. Yeni modelde çentikler 12. nesile göre daha küçük görünüyor.Ancak videoda öne çıkan en önemli detay ise arka kameraların büyüklüğü. Maketteki lensler önceki modellere göre çok daha büyük. Bu da yeni iPhone 13 Pro Max'lerin önceki nesillere göre daha iyi fotoğraf çekeceği anlamına geliyor.Japonya'da tedarik zinciri bloğu Macotakara da yeni bir video yayımladı.Daha önce başarılı sızıntılar yapan Macatakara'nın iddiasına göre Apple yeni iPhone modelinde çentiği küçültecek.iPhone 12'de 38.83 milimetre olan çentik yeni modelde 26.8 milimetreye küşüyor. Yani Apple'ın eleştirilere neden olan çentiği 1 santimetreden fazla küçülüyor.Ayrıca 3D prototipe göre ön kameranın yeri de değişiyor. Kamera çentiğin soluna alınıyor.Oled ekranŞirketin iPhone 13 modelinde ekranlarda köklü bir değişikliğe gideceği belirtildi. Kore merkezli The Elec tarafından ortaya atılan iddiada Apple'ın Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı belirtildi.Apple'ın tedarik hattı üzerinde yapılan inceleme sonrası ortaya çıkan detay şirketin yeni iPhone'larda enerji tasarrufunu artıracak bir ekran tercih edeceğini ortaya koyuyor.Yeni nesil amiral gemisi telefonların favori ekranı olan 120 Hz LTPO OLED ekranın en büyük özelliği ekran yenileme hızının ihtiyaca göre değişmesi.Hertz ya da Hz akıllı telefonların ekranlarını anlatılırken çok kullanılan bir ifade. Bu ifade aslında saniye başına ekrandaki görüntünün yenilenmesi anlamına geliyor. 30 Hz'de ekran 30 kez yenilenirken 120 Hz'de ekran 120 kez yenilenmiş oluyor.Yenilenme hızının artması görüntü kalitesiyle birlikte enerji sarfiyatını da artırıyor. Samsung'un yeni nesil LTPO ekran panelleri ise 1 Hz'ye kadar düşüp ardından 120 Hz'ye çıkabiliyor.Apple'ın Samsung'dan ayda 30 bin panel garantisi aldığı zaman içerisinde bu sayının 70 bine kadar çıkabileceği ifade edildi.Halihazırda Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro'da LTPO ekranlar kullanılıyor. Bu nedenle eğer Apple bu ekranı kullansa bile Pro modellerinde tercih edecek denebilir.

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apple, sızıntı, satış, iphone 13