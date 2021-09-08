Zaharova’dan Avrupa’ya ‘Afgan sığınmacılar’ uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Afganistan’a komşu ülkeleri sınırlarını Afgan sığınmacılara açmaya ikna etmeye çalıştığı yönündeki haberi değerlendirdi.Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “NATO’luların Afganistan’ın komşu ülkelerle sınırlarını açmayı başarması durumunda bu gerçekten de felaket plan olur. Avrupa için cehenneme dönüşür. Galiba henüz bunu anlamış değiller” diye yazdı.Daha önce ‘Diplomatiçeskiy İstoçnik’ (Diplomatik Kaynak) adlı Telegram kanalı, Batı ülkelerinin Afganistan’a komşu ülkeleri Afgan sığınmacıları kabul etmeye ikna etmeye çalıştığını bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan’a komşu ülkelerin sınırlarını Afgan sığınmacılara açmasının Avrupa ülkeleri için felakete dönüşeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Afganistan’a komşu ülkeleri sınırlarını Afgan sığınmacılara açmaya ikna etmeye çalıştığı yönündeki haberi değerlendirdi.
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “NATO’luların Afganistan’ın komşu ülkelerle sınırlarını açmayı başarması durumunda bu gerçekten de felaket plan olur. Avrupa için cehenneme dönüşür. Galiba henüz bunu anlamış değiller” diye yazdı.
Daha önce ‘Diplomatiçeskiy İstoçnik’ (Diplomatik Kaynak) adlı Telegram kanalı, Batı ülkelerinin Afganistan’a komşu ülkeleri Afgan sığınmacıları kabul etmeye ikna etmeye çalıştığını bildirmişti.