https://tr.sputniknews.com/20210909/10-bin-kilometre-pedal-cevirerek-fransadan-bayburta-gittiler-kim-inanirdi-ki-1048753511.html
10 bin kilometre pedal çevirerek Fransa'dan Bayburt’a gittiler: ‘Kim inanırdı ki?’
10 bin kilometre pedal çevirerek Fransa'dan Bayburt’a gittiler: ‘Kim inanırdı ki?’
Belirledikleri rotayla birlikte dünya turuna çıkan 6 kişilik Fransız arkadaş grubu, 10 bin kilometre pedal çevirerek Bayburt'a vardı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T11:28+0300
2021-09-09T11:28+0300
2021-09-09T11:28+0300
yaşam
fransa
türkiye
bayburt
dünya turu
bisiklet
gezgin
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Fransa'da 6 arkadaş, doğa ve bisiklet tutkusu nedeniyle bisikletle dünya turuna çıkmaya karar verdi.Fransızlar, aylar öncesi Avrupa’dan başladıkları turda 10 ülkenin ardından Türkiye’ye geldi.Türkiye’nin birçok ilini gezen Fransız bisikletçi grup, 10 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Erzincan’a ardından da Bayburt’a vardı.Bayburt maceralarını anlattılarBisikletle katettikleri yolları cep telefonu kameralarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaşan Fransız grup, Erzincan’da Karanlık Kanyonu geçip sarp yolları aşarak Bayburt’a ulaştıklarını ifade etti.“Kim inanırdı ki? 10 bin kilometre bisiklet sürdük” diyen Fransız gruptan Clémence Antoine, “Bisikletlerle dünya turuna çıktık. 10 bin kilometre sonra Bayburt’a geldik. Buradan sonra Trabzon Of’a, Gürcistan, Ermenistan devam edeceğiz. Türkiye çok güzel insanları misafirperver” ifadelerini kullandı.Bisikletçilerden bir diğeri ise, “Uzun zamandır hedeflediğimiz bir etap olan İstanbul'a ulaştık. Farklı mahalleleri, güzel camileri ve özellikle iyi yemekleri keşfetmek için orada durduk. Türkiye nefis. Pide, Adana Kebap, lahmacun hepsi muhteşem” diye konuştu.Bayburt’un ardından Trabzon’a doğru yol alan bisikletçi grup, Soğanlı Dağlarındaki Derebaşı virajlarını aşıp, burada bol bol fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.
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fransa, türkiye, bayburt, dünya turu, bisiklet, gezgin
10 bin kilometre pedal çevirerek Fransa'dan Bayburt’a gittiler: ‘Kim inanırdı ki?’
Belirledikleri rotayla birlikte dünya turuna çıkan 6 kişilik Fransız arkadaş grubu, 10 bin kilometre pedal çevirerek Bayburt'a vardı.
Fransa'da 6 arkadaş, doğa ve bisiklet tutkusu nedeniyle bisikletle dünya turuna çıkmaya karar verdi.
Fransızlar, aylar öncesi Avrupa’dan başladıkları turda 10 ülkenin ardından Türkiye’ye geldi.
Türkiye’nin birçok ilini gezen Fransız bisikletçi grup, 10 bin kilometre pedal çevirdikten sonra
Erzincan’a ardından da Bayburt’a vardı.
Bayburt maceralarını anlattılar
Bisikletle katettikleri yolları cep telefonu kameralarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaşan Fransız grup, Erzincan’da Karanlık Kanyonu geçip sarp yolları aşarak Bayburt’a ulaştıklarını ifade etti.
“Kim inanırdı ki? 10 bin kilometre bisiklet sürdük” diyen Fransız gruptan Clémence Antoine, “Bisikletlerle dünya turuna çıktık. 10 bin kilometre sonra Bayburt’a geldik. Buradan sonra Trabzon Of’a, Gürcistan, Ermenistan devam edeceğiz. Türkiye çok güzel insanları misafirperver” ifadelerini kullandı.
Bisikletçilerden bir diğeri ise, “Uzun zamandır hedeflediğimiz bir etap olan İstanbul'a ulaştık. Farklı mahalleleri, güzel camileri ve özellikle iyi yemekleri keşfetmek için orada durduk. Türkiye nefis. Pide, Adana Kebap, lahmacun hepsi muhteşem” diye konuştu.
Bayburt’un ardından Trabzon’a doğru
yol alan bisikletçi grup, Soğanlı Dağlarındaki Derebaşı virajlarını aşıp, burada bol bol fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.