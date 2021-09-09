https://tr.sputniknews.com/20210909/26-farkli-irktan-4-binden-fazla-kedi-arastirildi-en-saldirgani-van-kedisi-1048767809.html

26 farklı ırktan, 4 binden fazla kedi araştırıldı: En saldırganı Van kedisi

26 farklı ırktan, 4 binden fazla kedi araştırıldı: En saldırganı Van kedisi

Helsinki Üniversitesi'nde, kedilerin karakterleri ve davranışları üzerinde kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi. 26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T16:45+0300

2021-09-09T16:45+0300

2021-09-09T16:52+0300

yaşam

finlandiya

van

kedi

araştırma

van kedisi

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Finlandiya’da Helsinki Üniversitesi bilim insanları, kedilerin karakterleri ve davranışları ile ilgili kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyle yapılan çalışmada, oyunseverlik, korku ve tımar etme seviyeleri dahil olmak üzere yedi temel özellik belirledi.Animals dergisinde yayımlanan araştırmanın bulgularına göre, yalnızca bireysel kedigiller arasında farklılık gösteren değil, aynı zamanda farklı ırklar arasında belirgin kişilik farklılıkları olarak kendini gösteren yedi temel kişilik ve davranışsal özelliği ortaya çıktığı belirtildi.'En korkak cins Mavi Rus kedisi oldu'NTV'nin aktardığına göre araştırmanın başında yer alan Helsinki Üniversitesi'nden makale yazarı Hannes Lohi, 'En korkak cins Mavi Rus kedisi oldu” derken, “Habeş kedisi ise en az korkak cins oldu” diye konuştu.“Bengal kedisi en aktif, Pers ve Egzotik türü ise en pasif kediler olarak tespit edildi” diyen Lohi, “En çok kendini temizleyen ırklar Siyam ve Balinese oldu” şeklinde konuştu.Dünyada en önde gelen kedi türlerinden kabul edilen Türkiye’ye özgü Van kedisi de sıralamada yer alırken, “İnsanlara karşı saldırganlığı en yüksek olan bu türün diğer kedilerle sosyalliği de düşük puan aldı” ifadeleri kullanıldı.Helsinki Üniversitesi'nden makale yazarı ve kedi davranışı uzmanı Salla Mikkola, "Köpeklerle karşılaştırıldığında, kedilerin davranışları ve kişiliği hakkında daha az şey biliniyor” derken, “Kedi sahiplerinden sorunlar ve risk faktörleriyle ilgili bilgi talebi geliyor. Davranışları izlemek ve kedilerin refahını artırmak için daha fazla araştırma gerekiyor” diye konuştu.Mikkola, 'Kedilerle ilgili en yaygın davranışsal zorluklar, saldırganlık ve çeşitli yerlere dışkılama” diye konuştu.Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, kedinin evdeki diğer kedilerle iyi geçinip geçinmemesi, evi ziyaret eden yabancı kişileri her zaman dostane bir şekilde selamlayıp selamlamaması veya sıklıkla aniden koşu patlamaları sergileyip sergilemediği gibi konuları sıklıkla incelediklerini aktardı.Araştırmacılar, bu aşamada farklı kedi ırkları arasında herhangi bir ikili karşılaştırma yapmadıklarının altını çizerken, Mikkola, "Irklar arasında kişilik özellikleri açısından farklılıklar olup olmadığına dair kabaca bir fikir edinmek istedik" dedi.Salla Mikkola, 'İlerideki çalışmalarda, özellikleri ve sorunlu davranışları etkileyen faktörleri incelemek için daha karmaşık modeller kullanacağız” derken, “Bu modellerde, cinsinin yanı sıra kedinin yaşı, cinsiyeti, sağlığı ve çok çeşitli çevresel faktörleri de dikkate alacağız" diye konuştu.

finlandiya

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finlandiya, van, kedi, araştırma, van kedisi