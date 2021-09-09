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https://tr.sputniknews.com/20210909/5-katli-binada-cikan-yanginda-anne-ve-kizi-acilan-battaniyeye-atlayarak-kurtuldu-1048775235.html
5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı komşuların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu
5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı komşuların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu
Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan bir kadın, en üst kat balkonundan... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T20:37+0300
2021-09-09T20:47+0300
yaşam
afyonkarahisar
yangın
kız
anne
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Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan apartman sakinleri dairelerinin balkonlarına çıkmak zorunda kaldı. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, diğer bloklarda bulunan komşularının yönlendirmesi sonrası kızı 2 yaşındaki Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kat balkonundan komşuların aşağıda açtığı battaniyenin üzerine bıraktı. Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel Gümüş yara almadan kurtuldu. Sultan Gümüş ise aynı şekilde aşağıya atladığı sırada battaniyenin yırtılması nedeniyle yere düştü. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Vücudunda kırıklar oluşan Sultan Gümüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek, ameliyata alındı. Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel Gümüş de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.Daha sonra olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri binada mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı. Yangın sırasında panikleyip, 4'üncü kattan giriş kapısının üzerindeki teras kısmına atlayarak kurtulmaya çalıştığı sırada yaralanan bir kadın da itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak dışarı çıkarıldı. Ambulansa konulan yaralı kadın hastaneye götürüldü. Diğer ekipler binada mahsur kalanları yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından tahliye etti. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve yaralanan 5 kişi daha hastaneye başvurdu. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle bodrum kattaki yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.
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afyonkarahisar, yangın, kız, anne

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı komşuların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu

20:37 09.09.2021 (güncellendi: 20:47 09.09.2021)
© İHAyaralı, sedye
yaralı, sedye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA
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Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan bir kadın, en üst kat balkonundan kızını aşağıda komşuların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Aynı şekilde kendisi de aşağıya atlayan kadın düşerek yaralandı.
Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan apartman sakinleri dairelerinin balkonlarına çıkmak zorunda kaldı. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, diğer bloklarda bulunan komşularının yönlendirmesi sonrası kızı 2 yaşındaki Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kat balkonundan komşuların aşağıda açtığı battaniyenin üzerine bıraktı.
Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel Gümüş yara almadan kurtuldu. Sultan Gümüş ise aynı şekilde aşağıya atladığı sırada battaniyenin yırtılması nedeniyle yere düştü.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Vücudunda kırıklar oluşan Sultan Gümüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek, ameliyata alındı. Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel Gümüş de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Daha sonra olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri binada mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı. Yangın sırasında panikleyip, 4'üncü kattan giriş kapısının üzerindeki teras kısmına atlayarak kurtulmaya çalıştığı sırada yaralanan bir kadın da itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak dışarı çıkarıldı.
Ambulansa konulan yaralı kadın hastaneye götürüldü. Diğer ekipler binada mahsur kalanları yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından tahliye etti.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve yaralanan 5 kişi daha hastaneye başvurdu. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle bodrum kattaki yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.
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