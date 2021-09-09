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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/abdnin-cekilmesinin-ardindan-kabilden-en-buyuk-tahliye-200un-uzerinde-yabanci-kentten-ayrildi-1048768653.html
ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'den en büyük tahliye: 200'ün üzerinde yabancı kentten ayrıldı
ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'den en büyük tahliye: 200'ün üzerinde yabancı kentten ayrıldı
Aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişi, koalisyon güçlerinin Afganistan'dan ayrılmasından bu yana ilk büyük çaplı tahliye operasyonuyla... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T17:05+0300
2021-09-09T17:05+0300
2021-09-09T17:05+0300
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kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kabil, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'den en büyük tahliye: 200'ün üzerinde yabancı kentten ayrıldı
Ayrıntılar geliyor
Aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişi, koalisyon güçlerinin Afganistan'dan ayrılmasından bu yana ilk büyük çaplı tahliye operasyonuyla Kabil Havaalanı'ndan havalandı.