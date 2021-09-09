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https://tr.sputniknews.com/20210909/adiyamanda-kuraklik-icme-suyu-donusumlu-olarak-veriliyor-1048775939.html
Adıyaman'da kuraklık: İçme suyu dönüşümlü olarak veriliyor
Adıyaman'da kuraklık: İçme suyu dönüşümlü olarak veriliyor
Adıyaman’da kuraklık nedeniyle sulama baraj göletleri kurudu, sulu tarım yapan çiftçinin verim kaybı yüzde 60’lara yükseldi. Kaynak sularındaki azalma... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T21:30+0300
2021-09-09T21:30+0300
yaşam
adıyaman
kuraklık
içme suyu
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Adıyaman'da sulamada kullanılan Çamgazi Baraj Göleti'nin suyu yaklaşık 500 metre kadar çekildi. Suların çekilmesiyle kuruyan zeminde geniş yarıklar meydana geldi.Kuraklık nedeniyle Hasancık Göleti başta olmak üzere kent genelinde birçok sulama göletinin kuruduğu öğrenildi.Yetkililer, göletlerdeki suyun ‘ölü hacim’ denilen seviyeye düştüğünü, Çamgazi Baraj Göleti'nin su seviyesinin yüzde 7 civarında olduğu ifade etti.Çamgazi Barajı'nda seviye 2020 yılında yüzde 30 seviyelerine düştü.Kuraklığın korkutucu boyutunun görüldüğü Çamgazi Baraj Göleti’nde 2017 yılında da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.Sular altında kalan eski Adıyaman Gölbaşı karayolu, suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı. Kuraklık sadece sulama suyunda değil, içme suyunda da ciddi sıkıntılara neden oluyor. Adıyaman’da kaynak sularındaki azalma nedeniyle kent merkezinde içme suları dönüşümlü olarak veriliyor. Atatürk Bulvarı'nın güneyine saat 14.00 ile 24.00 saatleri arasında, kuzeyine ise 02.00 ile 12.00 arasında su veriliyor.Yaşanan kuraklık ayrıca, kuru tarım yapılan alanları da büyük oranda etkiledi. Kuru tarım yapılan alanlarda verim yüzde 30 ile 60 arasında düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek verecek.Çiftçi Kemal Şahin, Adıyaman’daki Çamgazi Barajı'nda suyun bu kadar çekildiğini ilk defa gördüğünü belirterek, devam eden barajların bir an önce tamamlanmasının hayatı öneme sahip olduğunu dile getirdi.Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gaffar Tuncer ise kuru tarım yapan çiftçinin verim kaybının kuraklık nedeniyle yüzde 60’lara kadar ulaştığını ifade ederek, “Adıyaman’da bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı, kuru tarım yapılan alanlarımızda büyük zararlar meydana geldi. Bu zarar oranları yüzde 30 ila 60 arasında değişmektedir. Bakanlığımız kuraklık desteklemelerini açıkladı" diye konuştu.Adıyaman’da içme suyunu dönüşümlü olarak vermek zorunda kaldıklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Son zamanlarda Dünya’da çok ciddi bir küresel ısınmayla birlikte beraberinde bir kuraklık var. Özellikle de Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok daha ciddi bir kuraklık var. Yağış fazla alınmadı. Yanılmıyorsam son 50 yılın en sıcak ve en kurak yılı ve dolayısıyla ister istemez tüm kaynaklarımıza yansıyor. Su kaynaklarımızda çok ciddi bir azalma var" diye konuştu.Halkın da bu durumdan etkilendiğini belirten Kılınç, "Şu ana kadar idare ettik ama mecburen dönüşümlü vermek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız kısmen mağdur oluyor. Vatandaşlarımız içme sularını sulamada, ya da halı yıkamada kullanmasınlar. Suyu içmede kullanırsak kaynaklarımızdan gelen su bize yeter” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210909/tarim-bakanligindan-kurakliktan-etkilenen-ureticilere-odeme-1048770050.html
https://tr.sputniknews.com/20210826/1048348334.html
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adıyaman, kuraklık, içme suyu

Adıyaman'da kuraklık: İçme suyu dönüşümlü olarak veriliyor

21:30 09.09.2021
© İHA / AHMET ARSLANTAŞAdıyaman kuraklık
Adıyaman kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ
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Adıyaman’da kuraklık nedeniyle sulama baraj göletleri kurudu, sulu tarım yapan çiftçinin verim kaybı yüzde 60’lara yükseldi. Kaynak sularındaki azalma nedeniyle kent merkezine içme suyu dönüşümlü olarak veriliyor.
Adıyaman'da sulamada kullanılan Çamgazi Baraj Göleti'nin suyu yaklaşık 500 metre kadar çekildi. Suların çekilmesiyle kuruyan zeminde geniş yarıklar meydana geldi.
Kuraklık nedeniyle Hasancık Göleti başta olmak üzere kent genelinde birçok sulama göletinin kuruduğu öğrenildi.
Yetkililer, göletlerdeki suyun ‘ölü hacim’ denilen seviyeye düştüğünü, Çamgazi Baraj Göleti'nin su seviyesinin yüzde 7 civarında olduğu ifade etti.
Çamgazi Barajı'nda seviye 2020 yılında yüzde 30 seviyelerine düştü.
Kuraklığın korkutucu boyutunun görüldüğü Çamgazi Baraj Göleti’nde 2017 yılında da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.
Sular altında kalan eski Adıyaman Gölbaşı karayolu, suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı. Kuraklık sadece sulama suyunda değil, içme suyunda da ciddi sıkıntılara neden oluyor.
Adıyaman’da kaynak sularındaki azalma nedeniyle kent merkezinde içme suları dönüşümlü olarak veriliyor. Atatürk Bulvarı'nın güneyine saat 14.00 ile 24.00 saatleri arasında, kuzeyine ise 02.00 ile 12.00 arasında su veriliyor.
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
TÜRKİYE
Tarım Bakanlığı'ndan kuraklıktan etkilenen üreticilere ödeme
17:55
Yaşanan kuraklık ayrıca, kuru tarım yapılan alanları da büyük oranda etkiledi. Kuru tarım yapılan alanlarda verim yüzde 30 ile 60 arasında düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek verecek.
Çiftçi Kemal Şahin, Adıyaman’daki Çamgazi Barajı'nda suyun bu kadar çekildiğini ilk defa gördüğünü belirterek, devam eden barajların bir an önce tamamlanmasının hayatı öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gaffar Tuncer ise kuru tarım yapan çiftçinin verim kaybının kuraklık nedeniyle yüzde 60’lara kadar ulaştığını ifade ederek, “Adıyaman’da bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı, kuru tarım yapılan alanlarımızda büyük zararlar meydana geldi. Bu zarar oranları yüzde 30 ila 60 arasında değişmektedir. Bakanlığımız kuraklık desteklemelerini açıkladı" diye konuştu.
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, kuraklık nedeni ile baraj sular yaklaşık 150 metre çekildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
Elazığ’da kuraklık nedeni ile sular çekildi, 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı
26 Ağustos, 10:36
Adıyaman’da içme suyunu dönüşümlü olarak vermek zorunda kaldıklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Son zamanlarda Dünya’da çok ciddi bir küresel ısınmayla birlikte beraberinde bir kuraklık var. Özellikle de Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok daha ciddi bir kuraklık var. Yağış fazla alınmadı. Yanılmıyorsam son 50 yılın en sıcak ve en kurak yılı ve dolayısıyla ister istemez tüm kaynaklarımıza yansıyor. Su kaynaklarımızda çok ciddi bir azalma var" diye konuştu.
Halkın da bu durumdan etkilendiğini belirten Kılınç, "Şu ana kadar idare ettik ama mecburen dönüşümlü vermek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız kısmen mağdur oluyor. Vatandaşlarımız içme sularını sulamada, ya da halı yıkamada kullanmasınlar. Suyu içmede kullanırsak kaynaklarımızdan gelen su bize yeter” dedi.
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