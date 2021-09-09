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AFAD'dan 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T22:02+0300
2021-09-09T22:10+0300
türkiye
afad
sel
şiddetli yağış
sağanak
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AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.AFAD, bir başka duyurusunda ise gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.AFAD'ın 7 il için yayımladığı 'çok kuvvetli' yağış uyarısında sel tehlikesi öncesi neler yapılması gerektiğine ilişkin animasyon ve görüntüler de yer aldı.Vatandaşlara bulundukları yerlerde sele maruz kalma riskini öğrenmeleri çağrısı yapılan uyarıda, sel konusundaki uyarıların sosyal medya, radyo ve televizyonlardan takip edilmesi istendi.Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin taşmasına neden olacağı belirtilerek, "Aile afet planınızı hazırlarken sel riskini göz önünde bulundurun" çağrısı yapıldı.Sel tehlikesi öncesi neler yapılmalı?AFAD'ın uyarı mesajında sel tehlikesi sırasında neler yapılması gerektiği tek tek sıralandı.Sel bölgesinin hemen terk edilmesi, yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi ikazında bulunulan uyarıda, şunlar kaydedildi:"Sel başladığında sakin olun, su yatağı ve çukur bölgeleri hemen terk edin. Zaman kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek ve güvenli bölgelere gidin. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızlı akan 15-20 santimetre derinlikteki suyun bir insanı devirip sürükleyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın. Elektrik kaynaklarından uzak durun, elektrik çarpabilir. Asla sel suyu içinde araç kullanmayın. Aracınızı selden etkilenmeyecek yüksek kesimlerde bir yere çekin. Sel sırasında araç içinde iseniz asla suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın. Sel sularının temas ettiği yiyecekleri yemeyin. Evinizin çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden uzak durun.Kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden uzak durun. Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız herhangi bir elektrikli alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın."AFAD'ın uyarısında sel ve taşkın sonrasında neler yapılması gerektiği de tek tek hatırlatıldı.Yetkililerin 'Geri dönün' uyarısı yapmadan evlere dönülmemesi gerektiği belirtilen uyarı mesajında, "Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza, yaşlılara, bebeklere ve engellilere yardımcı olun. Binalarımızın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Evinizin etrafında hala sel suları mevcutsa eve girmeyin. Fare, haşere ve benzeri hayvanlara dikkat edin. Kopmuş elektrik kablolarına temas etmeyin. Sel suyuyla temas etmiş malzemeleri kullanmayın. Mümkünse şişe suyu kullanın" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210905/bozkurttaki-sel-felaketinin-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1048631655.html
https://tr.sputniknews.com/20210908/istanbul-ege-karadeniz-ile-antalya-icin-saganak-uyarisi-1048738461.html
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afad, sel, şiddetli yağış, sağanak

AFAD'dan 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

22:02 09.09.2021 (güncellendi: 22:10 09.09.2021)
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

AFAD, bir başka duyurusunda ise gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

AFAD'ın 7 il için yayımladığı 'çok kuvvetli' yağış uyarısında sel tehlikesi öncesi neler yapılması gerektiğine ilişkin animasyon ve görüntüler de yer aldı.

Vatandaşlara bulundukları yerlerde sele maruz kalma riskini öğrenmeleri çağrısı yapılan uyarıda, sel konusundaki uyarıların sosyal medya, radyo ve televizyonlardan takip edilmesi istendi.

Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin taşmasına neden olacağı belirtilerek, "Aile afet planınızı hazırlarken sel riskini göz önünde bulundurun" çağrısı yapıldı.
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5 Eylül, 16:32

Sel tehlikesi öncesi neler yapılmalı?

AFAD'ın uyarı mesajında sel tehlikesi sırasında neler yapılması gerektiği tek tek sıralandı.

Sel bölgesinin hemen terk edilmesi, yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi ikazında bulunulan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Sel başladığında sakin olun, su yatağı ve çukur bölgeleri hemen terk edin. Zaman kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek ve güvenli bölgelere gidin. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızlı akan 15-20 santimetre derinlikteki suyun bir insanı devirip sürükleyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın. Elektrik kaynaklarından uzak durun, elektrik çarpabilir. Asla sel suyu içinde araç kullanmayın. Aracınızı selden etkilenmeyecek yüksek kesimlerde bir yere çekin. Sel sırasında araç içinde iseniz asla suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın. Sel sularının temas ettiği yiyecekleri yemeyin. Evinizin çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden uzak durun.

Kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden uzak durun. Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız herhangi bir elektrikli alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın."
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AFAD'ın uyarısında sel ve taşkın sonrasında neler yapılması gerektiği de tek tek hatırlatıldı.

Yetkililerin 'Geri dönün' uyarısı yapmadan evlere dönülmemesi gerektiği belirtilen uyarı mesajında, "Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza, yaşlılara, bebeklere ve engellilere yardımcı olun. Binalarımızın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Evinizin etrafında hala sel suları mevcutsa eve girmeyin. Fare, haşere ve benzeri hayvanlara dikkat edin. Kopmuş elektrik kablolarına temas etmeyin. Sel suyuyla temas etmiş malzemeleri kullanmayın. Mümkünse şişe suyu kullanın" ifadeleri yer aldı.
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