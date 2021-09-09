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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/afganistandaki-bm-kadin-birimi-temsilcisi-kadin-isleri-bakanligi-kaldirildi-gibi-gorunuyor-1048747582.html
Afganistan'daki BM Kadın Birimi Temsilcisi: Kadın İşleri Bakanlığı kaldırıldı gibi görünüyor
Afganistan'daki BM Kadın Birimi Temsilcisi: Kadın İşleri Bakanlığı kaldırıldı gibi görünüyor
Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Temsilcisi Alison Davidian, Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kadınlara yer verilmemesinin derin hayal... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T04:49+0300
2021-09-09T04:49+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
birleşmiş milletler (bm)
kadın hakları
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Davidian, Afganistan'ın başkenti Kabil'den video konferansla katıldığı basın toplantısında, "Taliban, dün yaptığı duyuruyla dünyaya kapsayıcı ve müreffeh bir toplum inşa etme konusunda kararlı olduğunu gösterme fırsatını kaçırdı." ifadesini kullandı.Kadın haklarının ihlal edildiğine dair her gün çok sayıda haber aldıklarını belirten Davidian, "Kadınların yanlarında bir aile ferdi olmadan evden çıkması yasak ve işe gitmeyi bıraktılar" diye konuştu.Davidian, bazı bölgelerde okulların kapatıldığı yönünde haberler de aldıklarını söyledi.Taliban'ın kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğini söylemesine rağmen kadınlara hükümette yer verilmediğini ifade eden Davidian, "Kadın İşleri Bakanlığı kaldırıldı gibi görünüyor" dedi.Davidian, Taliban'dan bu bakanlığın kapatıldığına dair resmi bir teyit almadıklarını ancak dün açıklanan hükümette Kadın İşleri Bakanlığının yer almadığını belirtti.Kapsayıcı hükümet söylemini sürdüren Taliban yönetiminin ilan ettiği geçici hükümetteki 33 bakan vekili arasında hiç kadın olmaması yoğun tepkiye neden oldu.
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afganistan, taliban, birleşmiş milletler (bm), kadın hakları

Afganistan'daki BM Kadın Birimi Temsilcisi: Kadın İşleri Bakanlığı kaldırıldı gibi görünüyor

04:49 09.09.2021
© AP Photo / Wali SabawoonTaliban kontrolündeki Afgan başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının önünde kadın hakları protestosu
Taliban kontrolündeki Afgan başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının önünde kadın hakları protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Temsilcisi Alison Davidian, Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kadınlara yer verilmemesinin derin hayal kırıklığı yaşattığını belirterek, "Kadın İşleri Bakanlığı kaldırıldı gibi görünüyor" dedi.
Davidian, Afganistan'ın başkenti Kabil'den video konferansla katıldığı basın toplantısında, "Taliban, dün yaptığı duyuruyla dünyaya kapsayıcı ve müreffeh bir toplum inşa etme konusunda kararlı olduğunu gösterme fırsatını kaçırdı." ifadesini kullandı.
Kadın haklarının ihlal edildiğine dair her gün çok sayıda haber aldıklarını belirten Davidian, "Kadınların yanlarında bir aile ferdi olmadan evden çıkması yasak ve işe gitmeyi bıraktılar" diye konuştu.
Davidian, bazı bölgelerde okulların kapatıldığı yönünde haberler de aldıklarını söyledi.
Taliban'ın kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğini söylemesine rağmen kadınlara hükümette yer verilmediğini ifade eden Davidian, "Kadın İşleri Bakanlığı kaldırıldı gibi görünüyor" dedi.
Davidian, Taliban'dan bu bakanlığın kapatıldığına dair resmi bir teyit almadıklarını ancak dün açıklanan hükümette Kadın İşleri Bakanlığının yer almadığını belirtti.
Kapsayıcı hükümet söylemini sürdüren Taliban yönetiminin ilan ettiği geçici hükümetteki 33 bakan vekili arasında hiç kadın olmaması yoğun tepkiye neden oldu.
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