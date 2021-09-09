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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/afganistandaki-son-yahudi-ulkeden-ayrildi-1048745397.html
Afganistan'daki son Yahudi ülkeden ayrıldı
Afganistan'daki son Yahudi ülkeden ayrıldı
Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Zebulun Simantov'un (62) ülkeden ayrıldığı bildirildi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T01:25+0300
2021-09-09T01:25+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
yahudi
tahliye
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İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden Simantov'un, günler önce ülkeden tahliye edildiği belirtildi.Simantov'un yanı sıra çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 30 Afgan'ın, otobüsle adı açıklanmayan bir komşu ülkeye götürüldüğü ifade edildi.İsrail asıllı ABD'li iş adamı Moti Kahana'ya ait özel güvenlik şirketinin, Simantov ve beraberindekilerin tahliyesini gerçekleştirdiği kaydedildi.Simantov'un, İsrail'e gelmesi halinde, Yahudi yasalarına aykırı olmasına rağmen uzun yıllardır İsrail'de kendinden ayrı yaşayan eşini boşamadığı için hukuken başının ağrıyabileceği belirtiliyor.Bu nedenle Simantov'un İsrail yerine ABD'ye yerleşmesi bekleniyor.Kendini ülkeden tahliye etmek isteyen şirketten para talep etmiştiTaliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından birçok Yahudi dernek, Simantov'u Afganistan'dan çıkarmak için girişimde bulunmuştu.Haaretz gazetesinde 18 Haziran'da yer alan habere göre, Kahana'ya ait şirket, Simantov'u Afganistan'dan çıkarmak için girişimde bulundu.Simantov kendisini tahliye etmek isteyen şirketten para talep etti ancak yetkililer bunu reddetti.Bunun üzerine Simantov, Afganistan'dan ayrılmayı kabul etmedi.Kahana, KAN'a yaptığı açıklamada, "Sonunda fikrini değiştiren şey, komşularının ona git ve çocuklarımızı da al çünkü onlar da tehlikede demeleri oldu” ifadesini kullandı.Uluslararası basında Simantov'un kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilerden de para talep ettiğine yönelik haberler yer almıştı.
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afganistan, yahudi, tahliye

Afganistan'daki son Yahudi ülkeden ayrıldı

01:25 09.09.2021
© DHAAfganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Zebulun Simantov
Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Zebulun Simantov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© DHA
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Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Zebulun Simantov'un (62) ülkeden ayrıldığı bildirildi.
İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden Simantov'un, günler önce ülkeden tahliye edildiği belirtildi.
Simantov'un yanı sıra çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 30 Afgan'ın, otobüsle adı açıklanmayan bir komşu ülkeye götürüldüğü ifade edildi.
İsrail asıllı ABD'li iş adamı Moti Kahana'ya ait özel güvenlik şirketinin, Simantov ve beraberindekilerin tahliyesini gerçekleştirdiği kaydedildi.
Simantov'un, İsrail'e gelmesi halinde, Yahudi yasalarına aykırı olmasına rağmen uzun yıllardır İsrail'de kendinden ayrı yaşayan eşini boşamadığı için hukuken başının ağrıyabileceği belirtiliyor.
Bu nedenle Simantov'un İsrail yerine ABD'ye yerleşmesi bekleniyor.

Kendini ülkeden tahliye etmek isteyen şirketten para talep etmişti

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından birçok Yahudi dernek, Simantov'u Afganistan'dan çıkarmak için girişimde bulunmuştu.
Haaretz gazetesinde 18 Haziran'da yer alan habere göre, Kahana'ya ait şirket, Simantov'u Afganistan'dan çıkarmak için girişimde bulundu.
Simantov kendisini tahliye etmek isteyen şirketten para talep etti ancak yetkililer bunu reddetti.
Bunun üzerine Simantov, Afganistan'dan ayrılmayı kabul etmedi.
Kahana, KAN'a yaptığı açıklamada, "Sonunda fikrini değiştiren şey, komşularının ona git ve çocuklarımızı da al çünkü onlar da tehlikede demeleri oldu” ifadesini kullandı.
Uluslararası basında Simantov'un kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilerden de para talep ettiğine yönelik haberler yer almıştı.
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