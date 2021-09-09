Amazon, ABD’de televizyon işine giriyor

İlk televizyon serisini piyasaya süren Amazon.com Inc., ev eğlence pazarındaki gücünü artırarak, Roku Inc. ve Google’a rakip oldu.Bloomberg'in haberine göre Amazon’un ABD’de kendi televizyonunu piyasaya süreceği açıklandı.İki farklı TV modeli ile sektöre girecek olan Amazon, Omni ismindeki modelinin 409.99 dolardan, 4-Serisi’nin ise 36999 dolardan satılacağını duyurdu. Modellerin 43 inç ile 75 inç özelliğe sahip oldukları ve Ekim ayında satışa çıkarılacakları belirtildi.Amazon hâlihazırda TV endüstrisindeki en büyük oyunculardan biri. Şirketin USB bellek boyutundaki cihazı Fire TV Stick, HDMI bağlantı üzerinden televizyona, Wi-Fi özelliği ile de internete bağlantı sağlayabiliyor. Amazon, bu zamana kadar 100 milyondan fazla Fire TV satışı elde etti.Televizyon için geliştirilen yazılım ve platformlar, eğlence sektöründe en hızlı büyüyen kategoriler arasında yer alıyor.EMarketer Inc.'e göre, söz konusu platformlarda yayımlanan reklamların bu yıl 4 milyar doları aşması bekleniyor. Amazon’un almış olduğu bu yeni kararla sektördeki Roku, Google, Samsung Electronics Co. ve Apple Inc.ile güçlü bir rekabet içine gireceği tahmin ediliyor.
Amazon’un önümüzdeki aylarda ABD’de kendi televizyonunu piyasaya süreceği açıklandı.
İlk televizyon serisini piyasaya süren Amazon.com Inc., ev eğlence pazarındaki gücünü artırarak, Roku Inc. ve Google’a rakip oldu.
Bloomberg'in haberine göre Amazon’un ABD’de kendi televizyonunu piyasaya süreceği açıklandı.
İki farklı TV modeli ile sektöre girecek olan Amazon, Omni ismindeki modelinin 409.99 dolardan, 4-Serisi’nin ise 36999 dolardan satılacağını duyurdu. Modellerin 43 inç ile 75 inç özelliğe sahip oldukları ve Ekim ayında satışa çıkarılacakları belirtildi.
Amazon hâlihazırda TV endüstrisindeki en büyük oyunculardan biri. Şirketin USB bellek boyutundaki cihazı Fire TV Stick, HDMI bağlantı üzerinden televizyona, Wi-Fi özelliği ile de internete bağlantı sağlayabiliyor. Amazon, bu zamana kadar 100 milyondan fazla Fire TV satışı elde etti.
Televizyon için geliştirilen yazılım ve platformlar, eğlence sektöründe en hızlı büyüyen kategoriler arasında yer alıyor.
EMarketer Inc.'e göre, söz konusu platformlarda yayımlanan reklamların bu yıl 4 milyar doları aşması bekleniyor. Amazon’un almış olduğu bu yeni kararla sektördeki Roku, Google, Samsung Electronics Co. ve Apple Inc.ile güçlü bir rekabet içine gireceği tahmin ediliyor.