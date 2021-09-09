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Ankara Çubuk'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Ankara Çubuk'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T17:38+0300
2021-09-09T17:38+0300
türkiye
ankara
yangın
orman yangını
itfaiye ekipleri
itfaiye
çubuk
müdahale
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İlçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.
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ankara, yangın, orman yangını, itfaiye ekipleri, itfaiye, çubuk, müdahale

Ankara Çubuk'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

17:38 09.09.2021
© DHAAnkara Çubuk'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Ankara Çubuk'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© DHA
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.
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