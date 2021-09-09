https://tr.sputniknews.com/20210909/ankara-cubukta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1048769772.html

Ankara Çubuk'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ankara Çubuk'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T17:38+0300

2021-09-09T17:38+0300

2021-09-09T17:38+0300

türkiye

ankara

yangın

orman yangını

itfaiye ekipleri

itfaiye

çubuk

müdahale

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İlçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.

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ankara

çubuk

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