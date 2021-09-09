https://tr.sputniknews.com/20210909/ankarada-isid-operasyonu-13-gozalti-1048750741.html

Ankara'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

Ankara'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

Ankara'da IŞİD ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu zanlıdan 13'ü, gözaltına alındı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T09:52+0300

2021-09-09T09:52+0300

2021-09-09T09:52+0300

türkiye

ankara

işid

operasyon

gözaltı

emniyet

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da olduğunu tespit etti.Harekete geçen polis ekipleri, 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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ankara, işid, operasyon, gözaltı, emniyet