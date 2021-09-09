https://tr.sputniknews.com/20210909/arda-turan-ve-esine-hirsiz-soku-1048768785.html

Arda Turan'ın kayınvalidesinin evine hırsız girdi

Arda Turan'ın kayınvalidesinin evine hırsız girdi

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın annesinin evine hırsız girdi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T17:11+0300

2021-09-09T17:11+0300

2021-09-09T17:26+0300

yaşam

arda turan

hırsız

anne

şok

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Aslıhan Doğan Turan, YouTube’da yayınladığı videoda, annesi Güler Doğan’ın evine hırsız girdiğini ve bu nedenle moralinin bozuk olduğunu ifade etti.'Pek de ufak değil'Aslıhan Doğan Turan, “Arda maalesef bugün de bize katılamayacak yarın maçı var. Annemler de bu siteye taşındılar. Artık bana daha yakın. Maalesef annem ufak bir hırsızlık olayı yaşadı, aslında pek de ufak değil o yüzden kendisinin biraz morali bozuk” dedi.

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2021

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arda turan, hırsız, anne, şok