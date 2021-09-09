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Arda Turan'ın kayınvalidesinin evine hırsız girdi
Arda Turan'ın kayınvalidesinin evine hırsız girdi
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın annesinin evine hırsız girdi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T17:11+0300
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yaşam
arda turan
hırsız
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Aslıhan Doğan Turan, YouTube’da yayınladığı videoda, annesi Güler Doğan’ın evine hırsız girdiğini ve bu nedenle moralinin bozuk olduğunu ifade etti.'Pek de ufak değil'Aslıhan Doğan Turan, “Arda maalesef bugün de bize katılamayacak yarın maçı var. Annemler de bu siteye taşındılar. Artık bana daha yakın. Maalesef annem ufak bir hırsızlık olayı yaşadı, aslında pek de ufak değil o yüzden kendisinin biraz morali bozuk” dedi.
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arda turan, hırsız, anne, şok

Arda Turan'ın kayınvalidesinin evine hırsız girdi

17:11 09.09.2021 (güncellendi: 17:26 09.09.2021)
© DHA / CAN EROKArda Turan
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© DHA / CAN EROK
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Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın annesinin evine hırsız girdi.
Aslıhan Doğan Turan, YouTube’da yayınladığı videoda, annesi Güler Doğan’ın evine hırsız girdiğini ve bu nedenle moralinin bozuk olduğunu ifade etti.

'Pek de ufak değil'

Aslıhan Doğan Turan, “Arda maalesef bugün de bize katılamayacak yarın maçı var. Annemler de bu siteye taşındılar. Artık bana daha yakın. Maalesef annem ufak bir hırsızlık olayı yaşadı, aslında pek de ufak değil o yüzden kendisinin biraz morali bozuk” dedi.
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