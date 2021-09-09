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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/asi-karsiti-istanbul-mitingini-duzenleyen-yalcin-bill-gates-cetesinin-soykirim-oyununu-bozacagiz-1048743656.html
Aşı karşıtı İstanbul mitingini düzenleyen Yalçın: Bill Gates çetesinin soykırım oyununu bozacağız
Aşı karşıtı İstanbul mitingini düzenleyen Yalçın: Bill Gates çetesinin soykırım oyununu bozacağız
Büyük Uyanış Mitingi için valiliğe izin başvurusunu yapan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın "Bill Gates çetesinin soykırım oyununu bozmak için... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T00:08+0300
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akşam postasi
miting
koronavirüs aşısı
aşı karşıtlığı
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Aşı karşıtı İstanbul mitingini düzenleyen Bedri Yalçın: Bill Gates çetesinin soykırım oyununu bozmak için orada olacağız
Aşı karşıtı İstanbul mitingini düzenleyen Bedri Yalçın: Bill Gates çetesinin soykırım oyununu bozmak için orada olacağız
İstanbul Maltepe’de 11 Eylül’de aşı karşıtı bir protestoya dönüşmesi beklenen Büyük Uyanış Mitingi tartışılıyor. Valiliğe izin başvurusunu yapan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Yalçın, “Küreselciler, Emperyalistler ve Bil Gates çetesinin aşı denilen bu ticari sıvı ile kendi ideallerini topluma dikte etmek istedikleri bir oyun oynuyorlar. Biz bu oyuna karşı çıkmak için orada olacağız” dedi.'Anayasa’ya saldırı var'Abdurrahman Dilipak , Bora Gencer ve Dr. Bilgehan Bilge‘nin de katılım çağrısı yaptığı mitingle ilgili Bedri Yalçın’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: 'Destek veren hekim kimlikli kişilerden utanıyoruz'Yalçın’ın açıklamaları sonrası yayına bağlanan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ise “Böyle protestolara destek veren hekim kimlikli kişilerden utanç duyuyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı:Aşısız testsiz mitinge yolculuk nasıl olacak?Atilla Güner’le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz miting için kalkacak otobüsler hakkında bilgi almak için broşürlerde yer alan numaraları aradı. Arda Acaröz'ün aldığı yanıtlar şöyle olduİçişleri Bakanlığı genelgesine göre otobüslerde aşı olmadan ve PCR testi olmadan yolculuk yapamıyoruz, mitinge nasıl gideceğiz?
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miting, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, аудио

Aşı karşıtı İstanbul mitingini düzenleyen Yalçın: Bill Gates çetesinin soykırım oyununu bozacağız

00:08 09.09.2021 (güncellendi: 00:10 09.09.2021)
AKŞAM POSTASI
Aşı karşıtı İstanbul mitingini düzenleyen Bedri Yalçın: Bill Gates çetesinin soykırım oyununu bozmak için orada olacağız
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Büyük Uyanış Mitingi için valiliğe izin başvurusunu yapan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın "Bill Gates çetesinin soykırım oyununu bozmak için orada olacağız" dedi.
İstanbul Maltepe’de 11 Eylül’de aşı karşıtı bir protestoya dönüşmesi beklenen Büyük Uyanış Mitingi tartışılıyor. Valiliğe izin başvurusunu yapan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu.
Yalçın, “Küreselciler, Emperyalistler ve Bil Gates çetesinin aşı denilen bu ticari sıvı ile kendi ideallerini topluma dikte etmek istedikleri bir oyun oynuyorlar. Biz bu oyuna karşı çıkmak için orada olacağız” dedi.

'Anayasa’ya saldırı var'

Abdurrahman Dilipak , Bora Gencer ve Dr. Bilgehan Bilge‘nin de katılım çağrısı yaptığı mitingle ilgili Bedri Yalçın’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Buna aşı demek bile hakarettir. Bill Gates çetesinin küreselci çetenin bunu topluma ticari sıvı olarak dayatmalarına karşıyız. Kendi ideallerini ve kendi arz ve taleplerini dikte etmek için bir oyun oynuyorlar. Bu oynadıkları oyunun senaryolarını topluma empoze etmek için de bu ticari sıvıyı kullanıyorlar. Oynadıkları çok oyun var hangi birinden bahsedebilirim ki.. Biz kimseyi ikna etmek için yapmıyoruz biz bu meseleye inanmış olanlarla yola çıktık. Oynadıkları oyun soykırım oyunudur. Bu böyle telefonda, televizyonda anlatılacak bir mevzu değil. Madem gazetecisiniz geleceksiniz bakacaksınız ne anlatılıyor burada diye. İsterseniz de gelmeyin. Türkiye’yi hedef alanlar tabi ki var. Türkiye üzerine oyunlar oynandığını bilmiyor musunuz? Bunu bilmiyorsanız zaten biz sizi ikna etmeye çalışmayız. Biz Anayasa’ya yapılan bu saldırıya karşı Türk milletinin dimdik duracağı fikriyle düzenliyoruz bu mitingi. 17 siyasi partinin genel başkanı geliyor.”

'Destek veren hekim kimlikli kişilerden utanıyoruz'

Yalçın’ın açıklamaları sonrası yayına bağlanan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ise “Böyle protestolara destek veren hekim kimlikli kişilerden utanç duyuyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı:
“Bütün dünya hastalıkla mücadele ediyor. Amerika’yı, Norveç’i, İsrail’i hepsinin birden soyunu mu kurutacakmış? Deli saçması şeyler bunlar. Allahtan hükümet bu tür safsatalara izin vermedi ve ülkeye aşıyı getirdi. Hatalar da olsa aşıyla buluştuk. İnsanlar düşüncelerini ifade edebilir. Bunlar yalanlarıyla saçmalıklarıyla boğulacaklar. Bu mitinge destek verenhekim kimlikli kişiler neredeyse hücreyi bilmeyen, en temel biyoloji bilgisinden yoksun kişiler. Utanç duyuyoruz bu arkadaşların hekimlik kimliği taşımasından. Bunların hızla aramızdan ayıklanmasını istiyoruz. Neyi tartışacağız biz bu insanlarla? Önce alfabeyi bilmeleri lazım. Aşı kavramını, immünolojiyi temel bilgileri bilmeyen insanlarla biz neyi konuşacağız? Bu siyasi bir tutumdur.”

Aşısız testsiz mitinge yolculuk nasıl olacak?

Atilla Güner’le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz miting için kalkacak otobüsler hakkında bilgi almak için broşürlerde yer alan numaraları aradı. Arda Acaröz'ün aldığı yanıtlar şöyle oldu
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre otobüslerde aşı olmadan ve PCR testi olmadan yolculuk yapamıyoruz, mitinge nasıl gideceğiz?
Anadolu Birliği Partisi’nin logosu adı altında otobüsler hareket edecekler. Parti yetkilileri, ‘'emniyet ile gerekli irtibatları kurduklarını ve çevirmeye girmeyeceğimizi ve durdurulmayacağımızı' söylediler.
Hem İstanbul Valisinden hem de bizzat İçişleri Bakanımızdan hem sözlü hem yazılı izin aldık. Otobüslerle gelirken polislerin bizi çevirmesine imkan yok. TC kimlik numarası, isim, soyad ve telefon numaranızı bize iletmeniz yeterli biz de İçişleri Bakanlığı’na ileteceğiz.
Otobüsle gelebilmeniz için PCR testi ve aşı olmuş olmanıza gerek yok. Emniyetin yolda otobüsü çevirip aşı olup olmadığımızı ya da PCR testimizi sormaya hakkı yok. Otobüslerde olacak kişiler de bizler gibi dik duran insanlar polise orada göz açtırmazlar.
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