Aşı karşıtı İstanbul mitingini düzenleyen Yalçın: Bill Gates çetesinin soykırım oyununu bozacağız

“Buna aşı demek bile hakarettir. Bill Gates çetesinin küreselci çetenin bunu topluma ticari sıvı olarak dayatmalarına karşıyız. Kendi ideallerini ve kendi arz ve taleplerini dikte etmek için bir oyun oynuyorlar. Bu oynadıkları oyunun senaryolarını topluma empoze etmek için de bu ticari sıvıyı kullanıyorlar. Oynadıkları çok oyun var hangi birinden bahsedebilirim ki.. Biz kimseyi ikna etmek için yapmıyoruz biz bu meseleye inanmış olanlarla yola çıktık. Oynadıkları oyun soykırım oyunudur. Bu böyle telefonda, televizyonda anlatılacak bir mevzu değil. Madem gazetecisiniz geleceksiniz bakacaksınız ne anlatılıyor burada diye. İsterseniz de gelmeyin. Türkiye’yi hedef alanlar tabi ki var. Türkiye üzerine oyunlar oynandığını bilmiyor musunuz? Bunu bilmiyorsanız zaten biz sizi ikna etmeye çalışmayız. Biz Anayasa’ya yapılan bu saldırıya karşı Türk milletinin dimdik duracağı fikriyle düzenliyoruz bu mitingi. 17 siyasi partinin genel başkanı geliyor.”