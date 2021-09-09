https://tr.sputniknews.com/20210909/asi-karsitlari-bulusacakti-istanbuldaki-mitinge-izin-verilmedi-1048764409.html

Aşı karşıtları buluşacaktı: İstanbul'daki mitinge izin verilmedi

Aşı karşıtları buluşacaktı: İstanbul'daki mitinge izin verilmedi

Maltepe Kaymakamlığı, cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmediğini duyurdu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:28+0300

2021-09-09T15:28+0300

2021-09-09T15:42+0300

aşı karşıtlığı

koronavirüs

istanbul

maltepe

izin

miting

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İstanbul'da aşı karşıtlarının yapacağı mitinge izin çıkmadı. Maltepe Kaymakamlığı, 11 Eylül'de düzenlenmesi planlanan mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:''Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı’nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Kovid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir.''

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aşı karşıtlığı, istanbul, maltepe, izin, miting