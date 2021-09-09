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Aşı karşıtları buluşacaktı: İstanbul'daki mitinge izin verilmedi
Aşı karşıtları buluşacaktı: İstanbul'daki mitinge izin verilmedi
Maltepe Kaymakamlığı, cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmediğini duyurdu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T15:28+0300
2021-09-09T15:42+0300
aşı karşıtlığı
koronavirüs
istanbul
maltepe
izin
miting
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İstanbul'da aşı karşıtlarının yapacağı mitinge izin çıkmadı. Maltepe Kaymakamlığı, 11 Eylül'de düzenlenmesi planlanan mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:''Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı’nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Kovid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir.''
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aşı karşıtlığı, istanbul, maltepe, izin, miting

Aşı karşıtları buluşacaktı: İstanbul'daki mitinge izin verilmedi

15:28 09.09.2021 (güncellendi: 15:42 09.09.2021)
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Maltepe Kaymakamlığı, cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmediğini duyurdu.
İstanbul'da aşı karşıtlarının yapacağı mitinge izin çıkmadı. Maltepe Kaymakamlığı, 11 Eylül'de düzenlenmesi planlanan mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı’nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Kovid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir.''
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