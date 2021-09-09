Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Avrupa Birliği, Taliban’ın kurduğu hükümeti kapsayıcı olmaması nedeniyle eleştirdi
© REUTERS / SAEED ALI ACHAKZAIPakistan-Afganistan sınırındaki Çaman kasabasında bulunan Dostluk Kapısı'nda ellerinde Taliban bayraklarıyla toplananlar
© REUTERS / SAEED ALI ACHAKZAI
Avrupa Birliği (AB), Taliban’ın kurduğu hükümeti kapsayıcı olmaması nedeniyle eleştirdi. AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Kurulan hükümet, görmeyi umut ettiğimizi gibi ülkenin zengin etnik ve dini çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsili değil” ifadelerine yer verildi.
Avrupa Birliği (AB) Afganistan’ı yönetecek geçici Taliban hükümetini ‘kapsayıcı ve temsil özelliği olmadığı’ sebebiyle eleştirdi.
Afganistan’da Taliban’ın kurduğu geçici hükümeti, ülkenin etnik ve dini farklılıklarını dikkate almadığı, “kapsayıcı ve temsil özelliği olmadığı” gerekçesiyle eleştirdi.
Euronows’in aktardığına göre bir AB Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Taliban’ın kurulacak hükümetin kapsayıcı ve temsili olacağına dair son haftalarda verdiği sözlere rağmen, yeni hükümette bunu göremedik. Kurulan hükümet, görmeyi umut ettiğimizi gibi ülkenin zengin etnik ve dini çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsili değil.”
AB, Taliban’ın yönetime ele geçirmesinden sonra Afganistan’a gelecek 7 yılda yapılacak 1 milyar Euro tutarındaki kalkınma fonunu askıya almıştı.
Almanya 'iyimser değil'
AB’nin önemli ülkelerinden Almanya ise Dışişleri Bakanı Heiko Mass aracığıyla yaptığı açıklamada yeni hükümetin farklı etnik grupların temsilcilerinin yer almadan kurulması, Kabil’de kadın göstericilerin ve gazetecilerin şiddet kullanılarak dağıtılması konusunda bir açıklama yaptı. Maas, “Bütün bunlar bizi iyimser kılacak gelişmeler değil” dedi.
Çin gelişmelerden memnun
Afganistan ile 76 kilometre uzunluğunda sınırı olan Çin’in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Taliban’ın kurduğu hükümeti memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Sözcü, yeni hükümetin kurulmasının, ‘ülkede üç haftadır süren anarşi ortamını sonlandırdığını' belirterek, “Hükümetin kurulması ülkede düzeni yeniden sağlamak ve ülkeyi yeniden inşa etmek için önemli bir adım. Afganistan şimdi tarihte yeni bir sayfa açıyor. Uluslararası toplumun, Afganistan'daki trajedinin tekrarlanmaması için neler yapmaktan kaçınması gerektiğini zorunlu olarak düşünmesi gerekir” ifadelerini kullandı.