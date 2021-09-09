https://tr.sputniknews.com/20210909/avrupa-birligi-talibanin-kurdugu-hukumeti-kapsayici-olmamasi-nedeniyle-elestirdi-1048744347.html

Avrupa Birliği, Taliban’ın kurduğu hükümeti kapsayıcı olmaması nedeniyle eleştirdi

Avrupa Birliği, Taliban’ın kurduğu hükümeti kapsayıcı olmaması nedeniyle eleştirdi

Avrupa Birliği (AB), Taliban’ın kurduğu hükümeti kapsayıcı olmaması nedeniyle eleştirdi. AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Kurulan hükümet, görmeyi... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T00:38+0300

2021-09-09T00:38+0300

2021-09-09T00:38+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

avrupa birliği

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Avrupa Birliği (AB) Afganistan’ı yönetecek geçici Taliban hükümetini ‘kapsayıcı ve temsil özelliği olmadığı’ sebebiyle eleştirdi.Afganistan’da Taliban’ın kurduğu geçici hükümeti, ülkenin etnik ve dini farklılıklarını dikkate almadığı, “kapsayıcı ve temsil özelliği olmadığı” gerekçesiyle eleştirdi.Euronows’in aktardığına göre bir AB Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:AB, Taliban’ın yönetime ele geçirmesinden sonra Afganistan’a gelecek 7 yılda yapılacak 1 milyar Euro tutarındaki kalkınma fonunu askıya almıştı.Almanya 'iyimser değil'AB’nin önemli ülkelerinden Almanya ise Dışişleri Bakanı Heiko Mass aracığıyla yaptığı açıklamada yeni hükümetin farklı etnik grupların temsilcilerinin yer almadan kurulması, Kabil’de kadın göstericilerin ve gazetecilerin şiddet kullanılarak dağıtılması konusunda bir açıklama yaptı. Maas, “Bütün bunlar bizi iyimser kılacak gelişmeler değil” dedi.Çin gelişmelerden memnunAfganistan ile 76 kilometre uzunluğunda sınırı olan Çin’in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Taliban’ın kurduğu hükümeti memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.Sözcü, yeni hükümetin kurulmasının, ‘ülkede üç haftadır süren anarşi ortamını sonlandırdığını' belirterek, “Hükümetin kurulması ülkede düzeni yeniden sağlamak ve ülkeyi yeniden inşa etmek için önemli bir adım. Afganistan şimdi tarihte yeni bir sayfa açıyor. Uluslararası toplumun, Afganistan'daki trajedinin tekrarlanmaması için neler yapmaktan kaçınması gerektiğini zorunlu olarak düşünmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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afganistan, taliban, avrupa birliği