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https://tr.sputniknews.com/20210909/bakan-koca-aciklama-yapacak-rutin-seyrin-disinda-bir-konusmayla-huzurlarinizda-olacagim-1048754718.html
Bakan Koca açıklama yapacak: Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım
Bakan Koca açıklama yapacak: Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam saat 18:00'da rutin seyrin dışında bir konuşmayla kameralar karşısına geçeceğini duyurdu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T11:59+0300
2021-09-09T12:04+0300
fahrettin koca
türkiye
sağlık bakanlığı
açıklama
vaka
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine değinen Koca, bugünün simge bir gün olduğunu söyledi.Koca, "18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere" ifadesini kullandı.
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, açıklama, vaka, koronavirüs, koronavirüsle mücadele

Bakan Koca açıklama yapacak: Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım

11:59 09.09.2021 (güncellendi: 12:04 09.09.2021)
© FotoğrafFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Fotoğraf
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam saat 18:00'da rutin seyrin dışında bir konuşmayla kameralar karşısına geçeceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine değinen Koca, bugünün simge bir gün olduğunu söyledi.
Koca, "18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere" ifadesini kullandı.
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