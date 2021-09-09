Bakan Koca açıklama yapacak: Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine değinen Koca, bugünün simge bir gün olduğunu söyledi.Koca, "18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam saat 18:00'da rutin seyrin dışında bir konuşmayla kameralar karşısına geçeceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine değinen Koca, bugünün simge bir gün olduğunu söyledi.
Koca, "18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere" ifadesini kullandı.
Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.