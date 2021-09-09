https://tr.sputniknews.com/20210909/bakan-koca-aciklama-yapacak-rutin-seyrin-disinda-bir-konusmayla-huzurlarinizda-olacagim-1048754718.html

Bakan Koca açıklama yapacak: Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım

Bakan Koca açıklama yapacak: Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam saat 18:00'da rutin seyrin dışında bir konuşmayla kameralar karşısına geçeceğini duyurdu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T11:59+0300

2021-09-09T11:59+0300

2021-09-09T12:04+0300

fahrettin koca

türkiye

sağlık bakanlığı

açıklama

vaka

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine değinen Koca, bugünün simge bir gün olduğunu söyledi.Koca, "18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere" ifadesini kullandı.

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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, açıklama, vaka, koronavirüs, koronavirüsle mücadele