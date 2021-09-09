Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210909/bakan-varank-yerli-otomobil-2022-sonunda-banttan-inecek-1048761703.html
Bakan Varank: Yerli otomobil 2022 sonunda banttan inecek
Bakan Varank: Yerli otomobil 2022 sonunda banttan inecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'nin seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız"... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T14:35+0300
2021-09-09T14:35+0300
mustafa varank
yerli otomobil
sanayi ve teknoloji bakanlığı
togg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1044541952_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_09d7f554196c8da08878089b3f98ea6f.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nı izlemek için Aksaray'a gitti.Varank, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulduğunu anımsattı.Geçen 3 yılda otomobil üretim sürecinde önemli aşamalar katedildiğini dile getiren Varank, 27 Aralık 2020'de 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması' adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda yerli otomobilin özelliklerinin ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.Türkiye’nin Otomobili Projesi'nde şu anda her şeyin planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Varank, "Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız" dedi.'Otomotiv endüstrisi çok hızlı bir dönüşüm yaşıyor'Varank, elektrikli otomobiller konusunun şu anda tüm dünyanın gündeminde olduğuna dikkat çekerek, "Otomotiv endüstrisi çok hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Global markalar artık neredeyse hiç içten yanmalı motorlu araç üretmeyeceklerini ilan etmeye başladılar. Baktığımızda bu fırsatı doğru zamanda yakaladığımızın farkındayız. İnşallah Türkiye'nin Otomobili Projesi de TOGG ile birlikte neticeye erdirildiğinde burada gerçekten başarılı bir şekilde, bu sektörde yer almış olacağız. Biz buna inanıyoruz" dedi.'Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni tüm Türkiye sırtlamış diyebiliriz'Türkiye'nin Otomobili'nin elektrikli yapılmasının da verilen çok doğru bir karar olduğunu söyleyen Varank, şunları anlattı:"Biz Türkiye'nin Otomobili'nin otonom özellikleri olan, yüzde 100 elektrikli ve doğuştan elektrikli bir araç olacağını ilan ettiğimizde, sektörden bize eleştiriler geldi. Dediler ki 'Elektrikli araçlar için daha erken. Hibrit belki olabilir ama elektrikli araçlara başlamak aslında bir hayal gözüküyor' ama bugün geldiğimiz noktada çok hızlı bir şekilde endüstri dönüşüyor. Bütün markalar elektrikliye geçiyor. Avrupa'nın her tarafında pil yatırımları ilan ediliyor. Biz aslında tam zamanında bu otomobil projesini başlatmış olduk. Zaten şu anda 100 yıldır otomotiv üreten markalar var. Bizim onlarla aynı kulvarda yarışa girip onları geçme şansımız yoktu ama onlarla aynı zamanda elektrikli otomobil piyasasına girdiğimiz için artık bu yarışta biz de varız diyebileceğiz."Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili için tüm Türkiye'nin seferber olduğunun altını çizerek, "Tabii ki Türkiye'nin Otomobili projesinin üretim tesisleri Bursa'da Gemlik'te ama tedarikçileri aslında Türkiye'nin her tarafında ve bir sürü tedarikçisini de şu anda farklı şehirlerden seçmiş durumda. Dolayısıyla o tedarikçilerin olduğu şehirlere baktığımızda Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni sadece tek bir şehir değil tüm Türkiye sırtlamış diyebiliriz" sözlerini kullandı.'En önemli hedeflerimizden bir tanesi 'Ay' misyonuydu'Milli Uzay Programı'na da değinen Varank, "Biz yakın zamanda Milli Uzay Programımızı ilan ettik ve o hedefler doğrultusunda şu anda aslında yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. En önemli hedeflerimizden bir tanesi 'Ay' misyonuydu ve 2023 yılının sonunda kendi tasarladığımız insansız uzay aracımızı, kendi motorlarımızı da kullanarak Ay ile buluşturma hedefimiz var. Buna dönük olarak ekiplerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1044541952_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_f456463e5f0d825b9bbd1ce015a03831.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa varank, yerli otomobil, sanayi ve teknoloji bakanlığı, togg

Bakan Varank: Yerli otomobil 2022 sonunda banttan inecek

14:35 09.09.2021
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'nin seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız" açıklamasını yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nı izlemek için Aksaray'a gitti.
Varank, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulduğunu anımsattı.
Geçen 3 yılda otomobil üretim sürecinde önemli aşamalar katedildiğini dile getiren Varank, 27 Aralık 2020'de 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması' adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda yerli otomobilin özelliklerinin ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.
Türkiye’nin Otomobili Projesi'nde şu anda her şeyin planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Varank, "Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız" dedi.

'Otomotiv endüstrisi çok hızlı bir dönüşüm yaşıyor'

Varank, elektrikli otomobiller konusunun şu anda tüm dünyanın gündeminde olduğuna dikkat çekerek, "Otomotiv endüstrisi çok hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Global markalar artık neredeyse hiç içten yanmalı motorlu araç üretmeyeceklerini ilan etmeye başladılar. Baktığımızda bu fırsatı doğru zamanda yakaladığımızın farkındayız. İnşallah Türkiye'nin Otomobili Projesi de TOGG ile birlikte neticeye erdirildiğinde burada gerçekten başarılı bir şekilde, bu sektörde yer almış olacağız. Biz buna inanıyoruz" dedi.

'Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni tüm Türkiye sırtlamış diyebiliriz'

Türkiye'nin Otomobili'nin elektrikli yapılmasının da verilen çok doğru bir karar olduğunu söyleyen Varank, şunları anlattı:
"Biz Türkiye'nin Otomobili'nin otonom özellikleri olan, yüzde 100 elektrikli ve doğuştan elektrikli bir araç olacağını ilan ettiğimizde, sektörden bize eleştiriler geldi. Dediler ki 'Elektrikli araçlar için daha erken. Hibrit belki olabilir ama elektrikli araçlara başlamak aslında bir hayal gözüküyor' ama bugün geldiğimiz noktada çok hızlı bir şekilde endüstri dönüşüyor. Bütün markalar elektrikliye geçiyor. Avrupa'nın her tarafında pil yatırımları ilan ediliyor.
Biz aslında tam zamanında bu otomobil projesini başlatmış olduk. Zaten şu anda 100 yıldır otomotiv üreten markalar var. Bizim onlarla aynı kulvarda yarışa girip onları geçme şansımız yoktu ama onlarla aynı zamanda elektrikli otomobil piyasasına girdiğimiz için artık bu yarışta biz de varız diyebileceğiz."
Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili için tüm Türkiye'nin seferber olduğunun altını çizerek, "Tabii ki Türkiye'nin Otomobili projesinin üretim tesisleri Bursa'da Gemlik'te ama tedarikçileri aslında Türkiye'nin her tarafında ve bir sürü tedarikçisini de şu anda farklı şehirlerden seçmiş durumda. Dolayısıyla o tedarikçilerin olduğu şehirlere baktığımızda Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni sadece tek bir şehir değil tüm Türkiye sırtlamış diyebiliriz" sözlerini kullandı.

'En önemli hedeflerimizden bir tanesi 'Ay' misyonuydu'

Milli Uzay Programı'na da değinen Varank, "Biz yakın zamanda Milli Uzay Programımızı ilan ettik ve o hedefler doğrultusunda şu anda aslında yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. En önemli hedeflerimizden bir tanesi 'Ay' misyonuydu ve 2023 yılının sonunda kendi tasarladığımız insansız uzay aracımızı, kendi motorlarımızı da kullanarak Ay ile buluşturma hedefimiz var. Buna dönük olarak ekiplerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor" dedi.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:47Erdoğan: Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini bekliyoruz
14:47Daha önce ahır olarak kullanılan alanda üretilen salçaya el kondu
14:46Macaristan elindeki Sputnik V aşılarının tamamını kullandı
14:40CIA, Z kuşağına erişmek için TikTok hesabı açmayı planlıyor
14:39Sağlık çalışanlarına 'İğneyi vurma ama resmi olarak aşı yapmış gibi göster' baskısı
14:35Bakan Varank: Yerli otomobil 2022 sonunda banttan inecek
14:31Katar: Kabil Havaalanı yüzde 90 operasyonel, Afgan olmayanlar için uçuşlar yeniden başlıyor
14:27Antalya'da küle dönen sanatevine dansla veda
14:19Fransa'da doğum kontrol hapı 25 yaş ve altı için ücretsiz olacak
14:18Halk otobüsünde maske kavgası
14:14Doç. Dr. Savaşçı: Mu varyantı kışın sorun teşkil edebilir
14:08Reuters: BAE’li şirket, MNG Kargo’yu satın almak için görüşüyor
14:05Çanakkale Boğazı'nda tarihi batıklara dalış turizmi: 'Savaşlar tüm çıplaklığı ile su altında'
14:04Noterlerde parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi: Pilot uygulama başladı
13:59Silahla şaka yaparken arkadaşını öldüren ve 5 yıl ceza alan sanık yeniden yargılanıyor
13:51Çin, Taliban yönetimindeki Afganistan'a 31 milyon dolarlık gıda, aşı ve ilaç yardımı yapacak
13:42Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
13:33TFF Başkanı Özdemir: Vallahi bıktım, bazen bırakıp gitmek geliyor içimden
13:30Sarıkamış’ta ayı mahalleye indi
13:27TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Bu yıl 2019'daki turizm gelirinin yüzde 40'ında kalacağız