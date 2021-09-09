https://tr.sputniknews.com/20210909/baro-baskan-adaylari-avukatlarin-temel-sorunu-gecim-sikintisi-1048763227.html

Baro başkan adayları: Avukatların temel sorunu geçim sıkıntısı

Baro başkan adayları: Avukatların temel sorunu geçim sıkıntısı

Ankara Barosu 18-19 Eylül’de sandık başına gidecek. Baro başkanlığına aday olan isimler Sputnik’e, avukatların temel sorunlarının anlattı. Başkan adayları... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:17+0300

2021-09-09T15:17+0300

2021-09-09T15:17+0300

türkiye

seçim

ankara barosu

baro

avukat

olağan genel kurul

pandemi

geçim

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Pandemi önlemleri kapsamında yaklaşık bir yıldır ertelenen Ankara Barosu Genel Kurulu 18–19 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Baro başkanlığı ve baro yönetimi için Avukat Hakları Grubu, Bağımsız Avukatlar Grubu, Demokratik Sol Avukatlar, Doğrudan Demokrasi Hareketi, Mesleğe Vefa Grubu ve Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar gruplarının adayları yarışıyor. Yaklaşık 20 bin üyesi bulunan Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirmiş olacak.Başkanlık seçimi öncesinde adaylar avukatları ziyaret ederek onların temel sorunlarını belirliyor ve çözüm önerileri geliştiriyorlar. Sputnik’e konuşan Baro Başkan adayları avukatların öncelikli sorunlarını anlattı.‘6 bin yeni avukat var’Avukat Hakları Grubu’nun adayı olan Nazlı Didem Moğulkoç bir önceki genel kuruldan bu yana 6 bin yeni avukatın baroya üye olmasına dikkat çekerek “Özellikle genç meslektaşlarımızın 'iş bulamam' gibi bir sorunu var. Çoğunun ekonomik sıkıntısı bulunuyor. Avukatla yürütülmesi gereken bazı hukuki süreçlerin başka alanlara kaydırıldığını görüyoruz. Dar olan iş imkanları daha da daraltılıyor. En son 2018 yılından gerçekleşen genel kurulumuzdan bu yana 6 bin yeni arkadaşımız baromuza katıldı. Onların ciddi oranda iş bulma sorunu bulunuyor. İkinci olarak adliyeler Ankara’da dağınık durumda. Farklı mahkemeler şehrin değişik alanlarına dağılmış durumda. Adli yıl açılışıyla birlikte adliyemizin sekizinci ek binası hizmete girdi. En büyük sorunlarımız işsizlik ve adliyelerin tek bir çatı altında toplanamamış olması” ifadelerini kullandı.‘Avukatlar yoksullukla boğuşuyor’Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubunun adayı olan ilke Işık ise “Avukatlar uzunca bir zamandan beri adalete ulaşmakta, müvekkillerine yardımcı olmakta çok zorlanıyorlar. Talimatla çalışan bir yargı söz konusu. Yargıda liyakat tamamen yok olmuş durumda. Fiziki ortam hakiminden personeline kadar herkes açısından çok sıkıntılı. ‘Yargıtay binasını merdiven altından kurtaracağız’ diye açtılar. Ama biz de aynı gün Ankara’da adliyenin yedinci ek binasının önünde açılış yaptık. Biz bu adliye binaları arasında koşturmak durumundayız. Bu meslek artık yoksullukla çok ciddi bir şekilde boğuşuyor. İşçi avukatlık mesleğin gerçeğine dönüşmüş durumda. Meslektaşlarımız çok düşük ücretlere büyük avukatlık ofislerinde çalışmak zorunda kalıyor. Biz bütün sorunları birlikte konuştuğumuz katılımcı bir baro hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.‘Pandemide genç avukatlar desteklenmedi’Mesleğe Vefa Grubu adına seçimlere katılan Sezgin Özkan, mevcut baro yönetimini genç avukatlara destek vermediği için eleştirerek “Baro seçimlerinde oy kullanacak avukat arkadaşlarımızın, Ankara Barosu’nun mali tablolarına bakması gerekiyor. Pandemi döneminde genç arkadaşlarımız bürolarının kiralarını ödeyemedi. Ama aynı dönemde baro yönetimi at yarışına sponsor oldu. Necati Bey Caddesi'nde baronun bir binası var. Biz mesleğe vefa ekibi olarak pandemi başladığında bu binayı baro yönetiminden istedik. Boş duran binanın masraflarını üstlenerek genç meslektaşlarımızın ücretsiz olarak kullanabilecekleri bir yer haline getirmek istedik ama bize vermediler” ifadesini kullandı.

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Osman Nuri Cerit https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

seçim, ankara barosu, baro, avukat, olağan genel kurul, pandemi, geçim