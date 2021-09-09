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Belarus, AB ülkelerinin sınır dışı ettiği yasadışı göçmenleri kabul etmeyecek
Belarus, AB ülkelerinin sınır dışı ettiği yasadışı göçmenleri kabul etmeyecek
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, AB ülkelerinin sınır dışı ettiği göçmenlerin ve muhtemel sığınmacıların ülkeye girişini yasaklayan yasa tasarısını... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T19:18+0300
2021-09-09T19:18+0300
belarus
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Ağustos ayında devlet sınırlarının korunması ve göçmenlerin ülkeye girişinin engellenmesi için güvenlik güçlerine sınırları kapatma talimatı veren Lukaşenko, AB'yle olan geri kabul anlaşmalarını iptal etmek için harekete geçti.Parlamentonun alt kanadına AB ülkelerinin sınır dışı ettiği göçmenlerin ve muhtemel sığınmacıların ülkeye girişini yasaklayan yasa tasarısı gönderen Lukaşenko, böylece AB'yle olan geri kabul anlaşmasını da askıya alacak.Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yasa tasarısının AB yönetiminin ve AB ülkelerinin Belarus'a yönelik hasmane eylemlerine cevaben hazırlandığı vurgulandı.Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Minsk'in geri kabul anlaşmasını askıya alma konusunda Brüksel'e uzun zamandır, henüz yeni yaptırım paketi kabul edilmeden önce uyarıda bulunduğunu belirterek "Oluşan koşullar altında Belarus, yaptırım baskısına uygun şekilde karşılık vermek zorunda kaldı" dedi.Glaz, Minsk'in Brüksel'e bu konuyu görüşmek için birçok kez çağrı yaptığını ancak Brüksel'den bir yanıt alamadığının altını çizdi.Lukaşenko, ülkesinin artık Avrupa Birliği’ne geçmeye çalışan yasadışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını, Batı’nın yaptırımları yüzünden Minsk’in yasadışı göçü durdurmaya 'ne parası ne de gücü' olmadığını açıklamıştı.
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belarus, göçmen

Belarus, AB ülkelerinin sınır dışı ettiği yasadışı göçmenleri kabul etmeyecek

19:18 09.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Sputnik
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, AB ülkelerinin sınır dışı ettiği göçmenlerin ve muhtemel sığınmacıların ülkeye girişini yasaklayan yasa tasarısını parlamentonun alt kanadına gönderdi.
Ağustos ayında devlet sınırlarının korunması ve göçmenlerin ülkeye girişinin engellenmesi için güvenlik güçlerine sınırları kapatma talimatı veren Lukaşenko, AB'yle olan geri kabul anlaşmalarını iptal etmek için harekete geçti.

Parlamentonun alt kanadına AB ülkelerinin sınır dışı ettiği göçmenlerin ve muhtemel sığınmacıların ülkeye girişini yasaklayan yasa tasarısı gönderen Lukaşenko, böylece AB'yle olan geri kabul anlaşmasını da askıya alacak.

Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yasa tasarısının AB yönetiminin ve AB ülkelerinin Belarus'a yönelik hasmane eylemlerine cevaben hazırlandığı vurgulandı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Minsk'in geri kabul anlaşmasını askıya alma konusunda Brüksel'e uzun zamandır, henüz yeni yaptırım paketi kabul edilmeden önce uyarıda bulunduğunu belirterek "Oluşan koşullar altında Belarus, yaptırım baskısına uygun şekilde karşılık vermek zorunda kaldı" dedi.

Glaz, Minsk'in Brüksel'e bu konuyu görüşmek için birçok kez çağrı yaptığını ancak Brüksel'den bir yanıt alamadığının altını çizdi.
Lukaşenko, ülkesinin artık Avrupa Birliği’ne geçmeye çalışan yasadışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını, Batı’nın yaptırımları yüzünden Minsk’in yasadışı göçü durdurmaya 'ne parası ne de gücü' olmadığını açıklamıştı.
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