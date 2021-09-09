https://tr.sputniknews.com/20210909/beyaz-saray-esref-gani-hakkindaki-suclamalar-icin-bmyi-isaret-etti-1048776862.html

Beyaz Saray, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti

Beyaz Saray, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra BAE'ye sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin milyonlarca dolarla kaçtığına... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T22:19+0300

2021-09-09T22:19+0300

2021-09-09T22:19+0300

dünya

beyaz saray

eşref gani

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin milyonlarca dolarla kaçtığına ilişkin iddialara kendilerinin yorum yapamayacağını, bu konudaki soruların Birleşmiş Milletlere (BM) sorulması gerektiğini belirtti.Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani hakkında milyonlarca dolarla ülkeyi terk ettiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Psaki, "Bu konuda bizim bir yorumumuz yok, sorunuzu BM'ye sorun." yanıtını verdi.Katar Havayolları'na ait bir charter uçağının ABD vatandaşları ve green card sahiplerini de ülkeden çıkardığına işaret eden Psaki, "Güvenlik nedeniyle başka bir uçak havalanıp, güvenli bir şekilde iniş yapana kadar bilgi paylaşmayacağız." ifadesini kullandı.Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Eylül Pazartesi Idaho, California ve Colorado eyaletlerine giderek, orman yangınlarının etkilerini inceleyeceğini sözlerine ekledi.

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beyaz saray, eşref gani