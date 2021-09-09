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Bilim insanları meyvelerdeki zehirli maddelerin tespiti için yeni bir yöntem geliştirdi
Bilim insanları meyvelerdeki zehirli maddelerin tespiti için yeni bir yöntem geliştirdi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Rusya Federal Nükleer Merkezi ve Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T19:25+0300
2021-09-09T19:25+0300
rusya
meyve
araştırma
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Suudi Arabistan ve İran’dan bilim insanlarının da yer aldığı ve sonuçları Microchemical Journal’da yayınlanan araştırmaya göre, yeni teknolojinin basit, ekonomik olması ve küçük zararlı partikülleri tespit edebilmesi avantaj sağlıyor.Rusya ve Avrupa Birliği'nde tiyabendazolün gıda işlemede kullanılması yasak, ancak tarımda bitkileri haşere, çürüme ve küften korumak için kullanılıyor. Bu maddenin kalıntıları da toprağa karıştığı için kolaylıkla çevreye ve daha sonra sebze ve meyvelere geçiyor.Uzmanlarsa çok düşük miktarda olsa dahi meyvelerdeki tiyabendazolün tespitine yarayan bir yöntem geliştirdi. Bu amaçla tyabendazölün moleküllerinin ve diğer maddelerin elektron yapılarını karşılaştırarak özel bir çözelti üretildi.Araştrma ekibinin üyesi, MepHI’den Profesr Konstantin Katin, “Çözeltinin tiyabendazolün çok az olduğu koşullarda bile toksik madde ile etkileşime girmesi bizim için önemliydi. Bu sayede neredeyse ihraç edilen her türlü meyvedeki, en düşük miktardaki zehirli maddeyi bulabilmemizi sağladı” dedi.Uzmanlar geliştirdikleri teknolojinin patentini almayı ve bu teknolojiyi Türkiye’den Avrupa Birliği’ne gönderilen gıda ürünlerinde kullanılması için Avrupa Birliği komisyonunda akredite ettirmeyi planlıyor. Uzmanlar ayrıca kozmetik ürünlerindeki toksik maddelerin tespiti için benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
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rusya, meyve, araştırma

Bilim insanları meyvelerdeki zehirli maddelerin tespiti için yeni bir yöntem geliştirdi

19:25 09.09.2021
© Flickr / Bart Koop-HenzenMeyve-sebze pazarı
Meyve-sebze pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Flickr / Bart Koop-Henzen
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Rusya Federal Nükleer Merkezi ve Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim insanlarından oluşan bir ekip meyvelerde zehirli madde olup olmadığını tespit etmeye yönelik bir yöntem geliştirdi.
Suudi Arabistan ve İran’dan bilim insanlarının da yer aldığı ve sonuçları Microchemical Journal’da yayınlanan araştırmaya göre, yeni teknolojinin basit, ekonomik olması ve küçük zararlı partikülleri tespit edebilmesi avantaj sağlıyor.
Rusya ve Avrupa Birliği'nde tiyabendazolün gıda işlemede kullanılması yasak, ancak tarımda bitkileri haşere, çürüme ve küften korumak için kullanılıyor. Bu maddenin kalıntıları da toprağa karıştığı için kolaylıkla çevreye ve daha sonra sebze ve meyvelere geçiyor.
Uzmanlarsa çok düşük miktarda olsa dahi meyvelerdeki tiyabendazolün tespitine yarayan bir yöntem geliştirdi. Bu amaçla tyabendazölün moleküllerinin ve diğer maddelerin elektron yapılarını karşılaştırarak özel bir çözelti üretildi.
Araştrma ekibinin üyesi, MepHI’den Profesr Konstantin Katin, “Çözeltinin tiyabendazolün çok az olduğu koşullarda bile toksik madde ile etkileşime girmesi bizim için önemliydi. Bu sayede neredeyse ihraç edilen her türlü meyvedeki, en düşük miktardaki zehirli maddeyi bulabilmemizi sağladı” dedi.
Uzmanlar geliştirdikleri teknolojinin patentini almayı ve bu teknolojiyi Türkiye’den Avrupa Birliği’ne gönderilen gıda ürünlerinde kullanılması için Avrupa Birliği komisyonunda akredite ettirmeyi planlıyor. Uzmanlar ayrıca kozmetik ürünlerindeki toksik maddelerin tespiti için benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
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