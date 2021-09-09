https://tr.sputniknews.com/20210909/bill-gatesin-sirketi-suudi-milyarderin-otel-hissesini-aliyor-1048750886.html

Bill Gates’in şirketi, Suudi milyarderin otel hissesini alıyor

Bill Gates’in şirketi, Suudi milyarderin otel hissesini alıyor

Bill Gates’in kurucusu olduğu Microsoft’un yatırım şirketi Cascade Investment, Four Seasons Hotel ve Resort’un 10 milyar dolar değer üzerinden kontrol... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T10:02+0300

2021-09-09T10:02+0300

2021-09-09T10:01+0300

dünya

suudi arabistan

bill gates

otel

satın alma

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Lüks otel şirketi Cascade'in tamamı nakit ödenecek anlaşmada Kingdom Holding Co.'nun sahip olduğu %47.5'lik mevcut hissenin yarısını 2.2 milyar dolara satın alarak payını %47.5'ten %71.25'e yükseleceği açıklandı. Four Seasons’ın 850 milyon dolarlık borcu olduğu ifade edilirken Four Seasons şirketinin kurucusu ve başkanı Isadore Sharp'ın %5 hissesini Triples Holdings Ltd. aracılığıyla elinde tutacağı da ifade edildi.HaberTürk'te yer alan habere göre, 1960 yılında kurulan Four Seasons, şu anda 47 ülkede 121 otel ve tatil köyü ve 46 konut mülkünü yönetiyor. Ünlü markanın Türkiye’de de faaliyeti bulunuyor.Microsoft'un kurucusu Bill Gates, boşandığı eski eşine yaptığı hisse senedi transferleri nedeniyle Forbes milyarderler listesinde dördüncü sıradaki yerini kaybetmişti. Bill Gates, 129 milyar dolarlık serveti ile en zengin 5’inci kişi.

https://tr.sputniknews.com/20210714/bill-gates-evliligim-benim-yuzumden-batti-1044963296.html

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suudi arabistan, bill gates, otel, satın alma