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Bill Gates’in şirketi, Suudi milyarderin otel hissesini alıyor
Bill Gates’in şirketi, Suudi milyarderin otel hissesini alıyor
Bill Gates’in kurucusu olduğu Microsoft’un yatırım şirketi Cascade Investment, Four Seasons Hotel ve Resort’un 10 milyar dolar değer üzerinden kontrol... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T10:02+0300
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dünya
suudi arabistan
bill gates
otel
satın alma
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Lüks otel şirketi Cascade'in tamamı nakit ödenecek anlaşmada Kingdom Holding Co.'nun sahip olduğu %47.5'lik mevcut hissenin yarısını 2.2 milyar dolara satın alarak payını %47.5'ten %71.25'e yükseleceği açıklandı. Four Seasons’ın 850 milyon dolarlık borcu olduğu ifade edilirken Four Seasons şirketinin kurucusu ve başkanı Isadore Sharp'ın %5 hissesini Triples Holdings Ltd. aracılığıyla elinde tutacağı da ifade edildi.HaberTürk'te yer alan habere göre, 1960 yılında kurulan Four Seasons, şu anda 47 ülkede 121 otel ve tatil köyü ve 46 konut mülkünü yönetiyor. Ünlü markanın Türkiye’de de faaliyeti bulunuyor.Microsoft'un kurucusu Bill Gates, boşandığı eski eşine yaptığı hisse senedi transferleri nedeniyle Forbes milyarderler listesinde dördüncü sıradaki yerini kaybetmişti. Bill Gates, 129 milyar dolarlık serveti ile en zengin 5’inci kişi.
https://tr.sputniknews.com/20210714/bill-gates-evliligim-benim-yuzumden-batti-1044963296.html
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suudi arabistan, bill gates, otel, satın alma

Bill Gates’in şirketi, Suudi milyarderin otel hissesini alıyor

10:02 09.09.2021
© AP Photo / Ludovic MarinBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Ludovic Marin
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Bill Gates’in kurucusu olduğu Microsoft’un yatırım şirketi Cascade Investment, Four Seasons Hotel ve Resort’un 10 milyar dolar değer üzerinden kontrol hissesini satın alacak.
Lüks otel şirketi Cascade'in tamamı nakit ödenecek anlaşmada Kingdom Holding Co.'nun sahip olduğu %47.5'lik mevcut hissenin yarısını 2.2 milyar dolara satın alarak payını %47.5'ten %71.25'e yükseleceği açıklandı. Four Seasons’ın 850 milyon dolarlık borcu olduğu ifade edilirken Four Seasons şirketinin kurucusu ve başkanı Isadore Sharp'ın %5 hissesini Triples Holdings Ltd. aracılığıyla elinde tutacağı da ifade edildi.
HaberTürk'te yer alan habere göre, 1960 yılında kurulan Four Seasons, şu anda 47 ülkede 121 otel ve tatil köyü ve 46 konut mülkünü yönetiyor. Ünlü markanın Türkiye’de de faaliyeti bulunuyor.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, boşandığı eski eşine yaptığı hisse senedi transferleri nedeniyle Forbes milyarderler listesinde dördüncü sıradaki yerini kaybetmişti. Bill Gates, 129 milyar dolarlık serveti ile en zengin 5’inci kişi.
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