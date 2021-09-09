Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210909/bursada-20-dakikada-4-insaatin-malzemelerini-caldilar-1048766431.html
Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar
Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar
Bursa'da bir gecede dört farklı inşaata giren hırsızlar, 20 dakika içerisinde, yüz binlerce liralık inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T16:20+0300
2021-09-09T16:20+0300
bursa
inşaat
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048765901_0:200:2000:1325_1920x0_80_0_0_2af437e74924d424741baaab32a760e4.jpg
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 Eylül Perşembe gecesi, yaşanan olayda, hırsızlar, 4 farklı inşaat şantiyesinde bulunan kalıp malzemelerini ve iskele sistemlerini gözüne kestirdi.Sabaha karşı şantiyenin yanına kamyonetle gelip etrafı kolaçan eden şahıslar, kimsenin bulunmadığı şantiyeye kamyoneti yanaştırarak, içeride bulunan kalıp ve iskele demirlerini araca yüklemeye başladı. Kamyonette yer kalmayınca hırsızlar telefonla ikinci aracı çağırdı. Bölgeye gelen toplam 5 kişi, 20 dakika içerisinde şantiye içerisinde bulunan bütün malzemeleri araçlara yükleyerek olay yerinden ayrıldı.Sabah şantiye sahipleri geldiğinde, demir korkulukların yıkıldığını fark etti. İçeri girdiklerinde inşaat malzemelerini yerinde göremeyen yetkililer, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, önce bir araçla gelen iki kişinin malzemeleri araca yüklediği ve sonra ikinci bir aracın daha geldiği, toplam beş kişinin inşaat malzemelerini araca yükleyip götürdükleri görüldü. Durum üzerine polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkâlini belirledikleri şüphelileri arıyor.O gece dört ayrı inşaatın şantiyesinde hırsızlık meydana geldiğini ve piyasa değeri milyonları bulan malzemelerin çalındığını belirten Ahmet Balcı, ''Hırsızlar sabaha karşı 04.30 gibi arkası açık kasalı kamyonetle gelmişler. Etrafa çektiğimiz sacları kaldırıp içeri girmişler. Bütün inşaat malzemelerini araca yüklemeye başlamışlar. Beş dakika sonra bir araç daha gelmiş. İkisinin de plakası yok. Tahminen 5-6 kişiler. Burada bulunan kalıpta kullandığımız piramitleri, iskele ayaklarını götürmüşler. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin liralık bir zararımız var'' dedi.Aynı gece hırsızların girdiği başka bir şantiyenin sahibi Adem Şamlı, ''Bizim de daha önce ilkinde 25 bin liralık, ikincisinde 32 bin liralık malzememiz çalındı. Bizim o gece bekçimizi spreyle bayıltarak soymuşlar. O gece burada ortalama 14-15 milyon liralık hırsızlık yapmışlar. Ben gece gündüz çalışıyorum. Çocuğuma bir şey istediği zaman alamıyorum. Ama hırsız benim bir gecede bütün malımı götürüyor. O zaman biz ne yapalım? Biz de mi hırsız olalım?'' diye isyan etti.
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048765901_0:13:2000:1513_1920x0_80_0_0_f20b74655b796d9123a9178ede2026ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, inşaat, hırsızlık

Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar

16:20 09.09.2021
© İHABursa'da bir gecede dört farklı inşaata giren hırsızlar, yüz binlerce liralık inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı.
Bursa'da bir gecede dört farklı inşaata giren hırsızlar, yüz binlerce liralık inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA
Abone ol
Bursa'da bir gecede dört farklı inşaata giren hırsızlar, 20 dakika içerisinde, yüz binlerce liralık inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 Eylül Perşembe gecesi, yaşanan olayda, hırsızlar, 4 farklı inşaat şantiyesinde bulunan kalıp malzemelerini ve iskele sistemlerini gözüne kestirdi.
Sabaha karşı şantiyenin yanına kamyonetle gelip etrafı kolaçan eden şahıslar, kimsenin bulunmadığı şantiyeye kamyoneti yanaştırarak, içeride bulunan kalıp ve iskele demirlerini araca yüklemeye başladı. Kamyonette yer kalmayınca hırsızlar telefonla ikinci aracı çağırdı. Bölgeye gelen toplam 5 kişi, 20 dakika içerisinde şantiye içerisinde bulunan bütün malzemeleri araçlara yükleyerek olay yerinden ayrıldı.
Sabah şantiye sahipleri geldiğinde, demir korkulukların yıkıldığını fark etti. İçeri girdiklerinde inşaat malzemelerini yerinde göremeyen yetkililer, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, önce bir araçla gelen iki kişinin malzemeleri araca yüklediği ve sonra ikinci bir aracın daha geldiği, toplam beş kişinin inşaat malzemelerini araca yükleyip götürdükleri görüldü. Durum üzerine polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkâlini belirledikleri şüphelileri arıyor.
O gece dört ayrı inşaatın şantiyesinde hırsızlık meydana geldiğini ve piyasa değeri milyonları bulan malzemelerin çalındığını belirten Ahmet Balcı, ''Hırsızlar sabaha karşı 04.30 gibi arkası açık kasalı kamyonetle gelmişler. Etrafa çektiğimiz sacları kaldırıp içeri girmişler. Bütün inşaat malzemelerini araca yüklemeye başlamışlar. Beş dakika sonra bir araç daha gelmiş. İkisinin de plakası yok. Tahminen 5-6 kişiler. Burada bulunan kalıpta kullandığımız piramitleri, iskele ayaklarını götürmüşler. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin liralık bir zararımız var'' dedi.
Aynı gece hırsızların girdiği başka bir şantiyenin sahibi Adem Şamlı, ''Bizim de daha önce ilkinde 25 bin liralık, ikincisinde 32 bin liralık malzememiz çalındı. Bizim o gece bekçimizi spreyle bayıltarak soymuşlar. O gece burada ortalama 14-15 milyon liralık hırsızlık yapmışlar. Ben gece gündüz çalışıyorum. Çocuğuma bir şey istediği zaman alamıyorum. Ama hırsız benim bir gecede bütün malımı götürüyor. O zaman biz ne yapalım? Biz de mi hırsız olalım?'' diye isyan etti.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:20Bursa'da 20 dakikada 4 inşaatın malzemelerini çaldılar
16:20Jennifer Lawrence anne oluyor
16:16İtalya'da aşı karşıtı bir grubun silahlı saldırı düzenleyeceği iddiası üzerine polis harekete geçti
16:13KGAÖ ülkeleri, kolektif güçleri modern silah ve teçhizatla donatacak
16:04Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
15:59Evli çift derbide beraber hakemlik yapacak
15:57Yandex: İnternet tarihindeki en büyük DDoS saldırısını başarıyla püskürttük
15:56Twitter 'yumuşak engelleme' özelliğini test etmeye başladı
15:45Kadıköy'de Osmanlı döneminden kalma aşı vesikası ortaya çıktı
15:40Kavcıoğlu 'manşet enflasyon'u işaret etti: TCMB, 23 Eylül'de politika değişikliğine mi gidecek?
15:36Fransa'da Rıfat Esad'a yolsuzluktan verilen 4 yıllık hapis cezası onaylandı
15:31TESK Genel Başkanı Palandöken: Şehir efsanelerine inanılmasın, aşı çok önemli
15:28Aşı karşıtlarının İstanbul'daki mitingi: Kaymakamlık izin vermedi, valilikten onay çıktı
15:22Türkiye ve Ermenistan arasındaki kapıların açılmasına dair sinyaller sınırda nasıl karşılanıyor?
15:17Baro başkan adayları: Avukatların temel sorunu geçim sıkıntısı
15:16Çin 'bağımlılık' kurallarını genişletti: Yeni çevrim içi oyunlara onay vermeyi askıya aldı
15:11e-Nabız’da üç yeni özellik
15:03Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile görüştü
14:47Erdoğan: Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini bekliyoruz
14:47Daha önce ahır olarak kullanılan alanda üretilen salçaya el kondu