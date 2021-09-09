Çanakkale Boğazı'nda tarihi batıklara dalış turizmi: 'Savaşlar tüm çıplaklığı ile su altında'

© İHA O anları da su altı kamerası ile görüntüleyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, “Türkiye denizleri fauna ve flora olarak çok zengin olmasa da batık envanteri anlamında en zengin portföyüne sahip. Akdeniz’de yaklaşık 17 bin denizel tür varken, bizim kıyılarımızda 6 bin tür tanımlanmış bu nedenle batıkların rolü çok önemli ve batıklar dediğimizde akla ilk gelen yer Çanakkale Boğazı. Burada çok sayıda batık var. 100 yıldır bu batıklar burada ve o zamandan beri bu batıklara dalışlar yasak ve biz bunu dalış turizmine kazandıramadık. Bu konuda yeni çalışmalar var. Dilerim ki bu çalışmalar doğru sonuç verir ve buradaki batıkların artık dalış turizmine kazandırılması lazım. Daldığımızda bu 100 yıllık süre içerisinde batıkların da birçok yerinin yıprandığını ve koptuğunu görüyoruz. Artık son hallerinin mutlaka görüntülenip de Çanakkale’de yaygın bir dalış aktivitesinin artmasını arzu ediyoruz” dedi.