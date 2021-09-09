https://tr.sputniknews.com/20210909/cavusoglu-suriye-halkinin-mesru-temsilcisi-olan-koalisyona-ve-gecici-hukumete-destegimiz-tam-1048777119.html

Çavuşoğlu: Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam

Çavuşoğlu: Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam" açıklaması yaptı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T22:38+0300

2021-09-09T22:38+0300

2021-09-09T22:38+0300

türkiye

suriye

mevlüt çavuşoğlu

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Suriye'deki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmeler yapan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

türkiye

suriye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriye, mevlüt çavuşoğlu