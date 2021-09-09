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Çavuşoğlu: Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam
Çavuşoğlu: Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam" açıklaması yaptı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T22:38+0300
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türkiye
suriye
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Suriye'deki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmeler yapan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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Çavuşoğlu: Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam

22:38 09.09.2021
© AA / Doğukan KeskinkılıçMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam" açıklaması yaptı.
Suriye'deki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmeler yapan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığına seçilen Salem Al-Meslet, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştük. Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam."
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