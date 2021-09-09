https://tr.sputniknews.com/20210909/cin-taliban-yonetimindeki-afganistana-31-milyon-dolarlik-gida-asi-ve-ilac-yardimi-yapacak-1048759379.html

Çin, Taliban yönetimindeki Afganistan'a 31 milyon dolarlık gıda, aşı ve ilaç yardımı yapacak

Çin, Taliban yönetimindeki Afganistan'a 31 milyon dolarlık gıda, aşı ve ilaç yardımı yapacak

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Afganistan'a 31 milyon dolarlık gıda, Kovid-19 aşısı ve ilaç yardımı yapacağını açıkladı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T13:51+0300

2021-09-09T13:51+0300

2021-09-09T13:51+0300

çin

afganistan

taliban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048746674_0:186:2979:1862_1920x0_80_0_0_130207cae41366fe686f98c08a598644.jpg

Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan mevkidaşları ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bu ülkelerden Afganistan ile iş birliği yapmalarını istedi.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vang, Afganistan'ın insani krizle karşı karşıya olduğunu ve ülkeye 31 milyon dolarlık yardım paketi göndereceklerini söyledi. Bu kapsamda Afanistan'a gıda, ilaç ve 3 milyon doz Kovid-19 aşısı gidecek. Vang, insani yardım ve sağlık çabalarının yanı sıra, Çin'in Afganistan'a liman kapılarını açık tutma ve göçmenlerin yönetimi ile terörle mücadele - narkotikle mücadele işbirliğini derinleştirme konusunda da yardımcı olabileceğini söyledi.'ABD, Afganistan'a yardım etmekle yükümlü'ABD ve müttefiklerinin, Amerikan birliklerinin çekilmesinin ardından Afganistan'a yardım etmekle yükümlü olduğunu belirten Vang, “Uluslararası toplumun ortak görüşü, ABD ve müttefiklerinin askeri müdahalesinin sona ermesinin, sorumluluklarını üstlenmelerinin başlangıcı olması gerektiğidir” dedi.Vang, şu ifadeleri kullandı: "Afgan halkına ekonomik ve insani yardım sağlamak ile Afganistan'ın istikrarı sürdürmesine, kaosu önlemesine ve kalkınmasına yardım konusunda diğer tüm ülkelerden daha fazla yükümlüler."Taliban'ı ülkedeki tüm 'aşırı güçlerle' bağlarını kesmeye ve onları çökertmek için önlemler almaya çağıran Vang, "Bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamak için tüm taraflar, Afganistan'daki terörist grupları yakalamak ve ortadan kaldırmak için istihbarat paylaşımı ve sınır kontrolü işbirliğini güçlendirmeli" diye konuştu. Çin, 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirerek 20 yıl sonra ülkede yeniden kontrolü sağlayan Taliban'la uzun süre önce ilişki kurmuştu. Temmuz ayında bir Taliban heyeti Pekin'de ağırlanmıştı. Taliban yetkilileri ise Çin'i, 'Afganistan'ın en önemli uluslararası ortaklarından biri' olarak tanımlıyor ve Çin'in ülkeye yatırım yapmasını bekliyor.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, iki gün önce başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni hükümeti açıklamıştı. Molla Muhammed Hasan Akhund'un başbakan olduğu duyurulmuştu.

çin

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, afganistan, taliban