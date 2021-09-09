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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de ABD'ye gideceğini duyurdu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T10:58+0300
2021-09-09T10:58+0300
2021-09-09T11:08+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
abd
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-21 Eylül tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
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recep tayyip erdoğan, abd, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi ziyaret edecek
10:58 09.09.2021 (güncellendi: 11:08 09.09.2021)
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de ABD'ye gideceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-21 Eylül tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.