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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de ABD'ye gideceğini duyurdu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-21 Eylül tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
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recep tayyip erdoğan, abd, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi ziyaret edecek

10:58 09.09.2021 (güncellendi: 11:08 09.09.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de ABD'ye gideceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-21 Eylül tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
102021
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