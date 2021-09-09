Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı İmamalı Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, Tacikistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı İmamalı Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, Tacikistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.