https://tr.sputniknews.com/20210909/cumhurbaskani-erdogan-tacikistan-devlet-baskani-rahman-ile-gorustu-1048763045.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile telefonda görüştü. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:03+0300

2021-09-09T15:03+0300

2021-09-09T15:03+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

afganistan

türkiye

tacikistan

imamali rahman

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı İmamalı Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, Tacikistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

türkiye

afganistan

tacikistan

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recep tayyip erdoğan, afganistan, türkiye, tacikistan, imamali rahman