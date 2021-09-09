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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile telefonda görüştü. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T15:03+0300
2021-09-09T15:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
afganistan
türkiye
tacikistan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı İmamalı Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, Tacikistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
türkiye
afganistan
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recep tayyip erdoğan, afganistan, türkiye, tacikistan, imamali rahman

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile görüştü

15:03 09.09.2021
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı Rahman ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Devlet Başkanı İmamalı Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, Tacikistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
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