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Daha önce ahır olarak kullanılan alanda üretilen salçaya el kondu
Daha önce ahır olarak kullanılan alanda üretilen salçaya el kondu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 52 bin 409 kilogram salçaya el konuldu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T14:47+0300
2021-09-09T14:47+0300
türkiye
izmir
kemalpaşa
gıda
denetim
salça
ahır
sağlıksız yiyecek
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İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Yeni Mahalle'deki Halit Bağı Küme Evleri mevkisinde, daha önce ahır olarak kullanılan Y.K'ye ait binada sağlıksız koşullarda salça üretildiği bilgisine ulaştı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemalpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Ahırın içine kurulmuş 5 üretim havuzunda salça üretildiği tespit edilirken, salça üretiminde kullanılan 5 makine ile plastik bidonlara konulmuş 52 bin 409 kilogram işlenmiş salçaya el kondu.Gözaltına alınan Y.K. hakkında, 'Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda veya ilaçların' ticareti suçlarından işlem yapıldı.
türkiye
izmir
kemalpaşa
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izmir, kemalpaşa, gıda, denetim, salça, ahır, sağlıksız yiyecek

Daha önce ahır olarak kullanılan alanda üretilen salçaya el kondu

14:47 09.09.2021
© AAİzmir'de sağlıksız koşullarda üretilen 52 bin 409 kilogram salçaya el kondu
İzmir'de sağlıksız koşullarda üretilen 52 bin 409 kilogram salçaya el kondu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 52 bin 409 kilogram salçaya el konuldu.
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Yeni Mahalle'deki Halit Bağı Küme Evleri mevkisinde, daha önce ahır olarak kullanılan Y.K'ye ait binada sağlıksız koşullarda salça üretildiği bilgisine ulaştı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemalpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Ahırın içine kurulmuş 5 üretim havuzunda salça üretildiği tespit edilirken, salça üretiminde kullanılan 5 makine ile plastik bidonlara konulmuş 52 bin 409 kilogram işlenmiş salçaya el kondu.
Gözaltına alınan Y.K. hakkında, 'Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda veya ilaçların' ticareti suçlarından işlem yapıldı.
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