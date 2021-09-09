https://tr.sputniknews.com/20210909/daha-once-ahir-olarak-kullanilan-alanda-uretilen-salcaya-el-kondu-1048762510.html

Daha önce ahır olarak kullanılan alanda üretilen salçaya el kondu

Daha önce ahır olarak kullanılan alanda üretilen salçaya el kondu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 52 bin 409 kilogram salçaya el konuldu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T14:47+0300

2021-09-09T14:47+0300

2021-09-09T14:47+0300

türkiye

izmir

kemalpaşa

gıda

denetim

salça

ahır

sağlıksız yiyecek

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İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Yeni Mahalle'deki Halit Bağı Küme Evleri mevkisinde, daha önce ahır olarak kullanılan Y.K'ye ait binada sağlıksız koşullarda salça üretildiği bilgisine ulaştı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemalpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Ahırın içine kurulmuş 5 üretim havuzunda salça üretildiği tespit edilirken, salça üretiminde kullanılan 5 makine ile plastik bidonlara konulmuş 52 bin 409 kilogram işlenmiş salçaya el kondu.Gözaltına alınan Y.K. hakkında, 'Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda veya ilaçların' ticareti suçlarından işlem yapıldı.

türkiye

izmir

kemalpaşa

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izmir, kemalpaşa, gıda, denetim, salça, ahır, sağlıksız yiyecek